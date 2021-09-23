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В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана
В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана - РИА Новости, 23.09.2021
В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана
"Талибан"* назначит новых послов в тех странах, которые официально объявят о признании новых властей Афганистана, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:14
2021-09-23T19:14
в мире
талибан
китай
пакистан
афганистан
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Талибан"* назначит новых послов в тех странах, которые официально объявят о признании новых властей Афганистана, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид."После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет", - сказал Муджахид, отвечая на вопрос, когда планируется назначение новых послов Афганистана в такие страны, как Пакистан и Китай.Говоря о смене главы дипломатической миссии Афганистана в РФ, замминистра также отметил, что в случае признания Москвой нового правительства в Россию будет направлен новый посол. "Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - добавил он.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, китай, пакистан, афганистан, россия
19:14 23.09.2021
 
В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана

Муджахид: "Талибан"* назначит послов в странах, которые признают их правительство

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Талибан"* назначит новых послов в тех странах, которые официально объявят о признании новых властей Афганистана, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет", - сказал Муджахид, отвечая на вопрос, когда планируется назначение новых послов Афганистана в такие страны, как Пакистан и Китай.
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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Говоря о смене главы дипломатической миссии Афганистана в РФ, замминистра также отметил, что в случае признания Москвой нового правительства в Россию будет направлен новый посол. "Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - добавил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанКитайПакистанАфганистанРоссия
 
 
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