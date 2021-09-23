https://ria.ru/20210923/posly-1751519982.html

В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана

В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана - РИА Новости, 23.09.2021

В "Талибане"* назвали условие назначения новых послов Афганистана

"Талибан"* назначит новых послов в тех странах, которые официально объявят о признании новых властей Афганистана, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:14

2021-09-23T19:14

2021-09-23T19:14

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талибан

китай

пакистан

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Талибан"* назначит новых послов в тех странах, которые официально объявят о признании новых властей Афганистана, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид."После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет", - сказал Муджахид, отвечая на вопрос, когда планируется назначение новых послов Афганистана в такие страны, как Пакистан и Китай.Говоря о смене главы дипломатической миссии Афганистана в РФ, замминистра также отметил, что в случае признания Москвой нового правительства в Россию будет направлен новый посол. "Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - добавил он.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210923/khakimov-1751483163.html

китай

пакистан

афганистан

россия

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в мире, талибан, китай, пакистан, афганистан, россия