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Еврокомиссия подала новый иск против Польши
Еврокомиссия подала новый иск против Польши - РИА Новости, 23.09.2021
Еврокомиссия подала новый иск против Польши
Европейская комиссия подала в четверг иск в Суд Европейского союза против Польши в связи с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:12
2021-09-23T19:18
в мире
варшава
польша
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Европейская комиссия подала в четверг иск в Суд Европейского союза против Польши в связи с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава допустила в отношении польского медиарегулятора."ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.По ее данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на этом посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС, касающихся сферы телекоммуникаций. Эти правила должны гарантировать объективную и непредвзятую работу регулятора.Ранее Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Польши в связи с нарушением принципа независимости судебной системы.Кроме того, в понедельник Суд ЕС решил оштрафовать Польшу на 500 тысяч евро в сутки в связи с невыполнением другого постановления, касающегося закрытия угольной шахты на границе с Чехией.
https://ria.ru/20210715/lgbt-1741390570.html
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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия
19:12 23.09.2021 (обновлено: 19:18 23.09.2021)
 
Еврокомиссия подала новый иск против Польши

Еврокомиссия подала новый иск против Польши в связи с нарушением европейского права

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Европейская комиссия подала в четверг иск в Суд Европейского союза против Польши в связи с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава допустила в отношении польского медиарегулятора.
"ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
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По ее данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на этом посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.
В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС, касающихся сферы телекоммуникаций. Эти правила должны гарантировать объективную и непредвзятую работу регулятора.
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Ранее Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Польши в связи с нарушением принципа независимости судебной системы.
Кроме того, в понедельник Суд ЕС решил оштрафовать Польшу на 500 тысяч евро в сутки в связи с невыполнением другого постановления, касающегося закрытия угольной шахты на границе с Чехией.
 
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