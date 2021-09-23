https://ria.ru/20210923/polsha-1751491322.html

Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы

Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы - РИА Новости, 23.09.2021

Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы

Польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:45

2021-09-23T16:45

2021-09-23T18:53

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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности, сообщил корреспондент РИА Новости.Третьей стороной выступает консалтинговая компания PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k., специализирующаяся на вопросах энергетики.Первый реактор, построенный в рамках этого соглашения, планируют запустить в 2029 году.На церемонии подписания замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда заявил, что стране наряду с возобновляемыми источниками энергии нужны также и стабильные.Глава NuScale Power LLC Джон Хопкинс, в свою очередь, заявил, что стороны будут использовать современные технологии, "которые заменят ископаемое топливо".Сейчас в Польше нет атомных электростанций, около 70 процентов энергетических мощностей работают на угле.Как заявлял в июле уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, страна не обойдется без ядерной энергетики. Сообщалось, что власти Польши планируют построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью шесть-девять гигаватт. Первый из них планируют запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году.Кроме того, крупные польские предприниматели Зигмунд Солож и Михал Соловов намерены построить в центре страны атомную электростанцию, сообщил в конце августа телеканал Polsat. Отмечалось, что она будет работать на базе американских технологий малых модульных реакторов.Интерес к атомным электростанциям малой мощности (АСММ) в мире растет. Такие энергоблоки установленной электрической мощностью до 300 мегаватт можно использовать для снабжения удаленных изолированных потребителей. Такими могут стать, например, буровые платформы, горно-обогатительные комплексы, металлургические предприятия и другие энергоемкие производства.Малые модульные реакторные установки можно строить независимо друг от друга или в виде модулей в большом комплексе с добавлением мощности по мере необходимости.

https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html

https://ria.ru/20210620/bespilotniki-1737744767.html

https://ria.ru/20210428/nato-1730251703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, польша