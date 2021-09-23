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Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы
Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы - РИА Новости, 23.09.2021
Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы
Польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:45
2021-09-23T18:53
в мире
сша
польша
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности, сообщил корреспондент РИА Новости.Третьей стороной выступает консалтинговая компания PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k., специализирующаяся на вопросах энергетики.Первый реактор, построенный в рамках этого соглашения, планируют запустить в 2029 году.На церемонии подписания замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда заявил, что стране наряду с возобновляемыми источниками энергии нужны также и стабильные.Глава NuScale Power LLC Джон Хопкинс, в свою очередь, заявил, что стороны будут использовать современные технологии, "которые заменят ископаемое топливо".Сейчас в Польше нет атомных электростанций, около 70 процентов энергетических мощностей работают на угле.Как заявлял в июле уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, страна не обойдется без ядерной энергетики. Сообщалось, что власти Польши планируют построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью шесть-девять гигаватт. Первый из них планируют запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году.Кроме того, крупные польские предприниматели Зигмунд Солож и Михал Соловов намерены построить в центре страны атомную электростанцию, сообщил в конце августа телеканал Polsat. Отмечалось, что она будет работать на базе американских технологий малых модульных реакторов.Интерес к атомным электростанциям малой мощности (АСММ) в мире растет. Такие энергоблоки установленной электрической мощностью до 300 мегаватт можно использовать для снабжения удаленных изолированных потребителей. Такими могут стать, например, буровые платформы, горно-обогатительные комплексы, металлургические предприятия и другие энергоемкие производства.Малые модульные реакторные установки можно строить независимо друг от друга или в виде модулей в большом комплексе с добавлением мощности по мере необходимости.
https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html
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в мире, сша, польша
16:45 23.09.2021 (обновлено: 18:53 23.09.2021)
 
Американская компания будет строить в Польше ядерные реакторы

Американская компания будет строить в Польше малые ядерные реакторы

CC BY-SA 2.0 / Oregon State University / Полномасштабный макет верхней трети ядерного модуля NuScale Power
Полномасштабный макет верхней трети ядерного модуля NuScale Power - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University /
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ВАРШАВА, 23 сен — РИА Новости. Польская компания KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Соглашение касается развития ядерных технологий в виде модернизации существующих угольных турбин или развития новых источников ядерной энергии в виде малых модульных реакторов — от одного до 12 модулей мощностью по 77 мегаватт каждый", — пояснили в KGHM.

Третьей стороной выступает консалтинговая компания PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k., специализирующаяся на вопросах энергетики.
Первый реактор, построенный в рамках этого соглашения, планируют запустить в 2029 году.
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"Мы находимся на пороге энергетической трансформации Польши. Она является не только вызовом, но также шансом, импульсом для польской экономики. Мы развиваем возобновляемые источники энергии, но стабильности мы не достигнем без ядерной энергетики. Поэтому мы хотим развивать ядерную энергетику вместе с энергетикой возобновляемой", — пояснил чиновник.

Глава NuScale Power LLC Джон Хопкинс, в свою очередь, заявил, что стороны будут использовать современные технологии, "которые заменят ископаемое топливо".
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Как заявлял в июле уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, страна не обойдется без ядерной энергетики. Сообщалось, что власти Польши планируют построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью шесть-девять гигаватт. Первый из них планируют запустить в районе Гданьского взморья в 2033 году.
Кроме того, крупные польские предприниматели Зигмунд Солож и Михал Соловов намерены построить в центре страны атомную электростанцию, сообщил в конце августа телеканал Polsat. Отмечалось, что она будет работать на базе американских технологий малых модульных реакторов.
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Интерес к атомным электростанциям малой мощности (АСММ) в мире растет. Такие энергоблоки установленной электрической мощностью до 300 мегаватт можно использовать для снабжения удаленных изолированных потребителей. Такими могут стать, например, буровые платформы, горно-обогатительные комплексы, металлургические предприятия и другие энергоемкие производства.
Малые модульные реакторные установки можно строить независимо друг от друга или в виде модулей в большом комплексе с добавлением мощности по мере необходимости.
 
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