https://ria.ru/20210923/polsha-1751407717.html

"Пусть катятся дружить с Россией": немцы потребовали исключить Польшу из ЕС

"Пусть катятся дружить с Россией": немцы потребовали исключить Польшу из ЕС - РИА Новости, 23.09.2021

"Пусть катятся дружить с Россией": немцы потребовали исключить Польшу из ЕС

Читатели издания Spiegel резко раскритиковали позицию Польши в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:35

2021-09-23T09:35

2021-09-23T13:25

в мире

варшава

чехия

польша

евросоюз

еврокомиссия

россия

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"Пусть катятся дружить с Россией": немцы потребовали выставить Польшу из ЕС

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели издания Spiegel резко раскритиковали позицию Польши в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права.По мнению комментаторов, Варшаве стоит покинуть объединение на фоне скандалов."Если поляки хотят уйти из ЕС, то пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией… Ах да! Пусть захватят и Венгрию с собой", — написал один из пользователей.Некоторые посчитали, что отсутствие Польши в Европейском союзе качественно не скажется на организации."Если не получается, то так тому и быть. Это как при разводе, когда оба супруга потом становятся более счастливыми, чем были раньше. Вот и государства должны иметь возможность без проблем выходить из ЕС", — подметил Paris_75012.Также немцы сравнили сложившуюся ситуацию с "дурным анекдотом" и потребовали урезать субсидии Варшаве, если поляки продолжат оставаться в Евросоюзе.Ранее суд ЕС в Люксембурге приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров". Это было сделано по требованию Чехии: власти страны указали на риски нарушения обеспечения водой приграничных территорий из-за расширения добычи на польском месторождении.Варшава заявила, что не собирается закрывать шахту, так как это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы, что может сказаться на всем Евросоюзе.Также Европейская комиссия запустила процедуру по устранению нарушений после того, как в Польше ввели новый закон о судебной реформе. Он, по мнению ЕС, угрожает независимости польских судей. ЕК, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210818/polsha-1746135237.html

https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html

https://ria.ru/20210127/polsha-1594846519.html

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россия

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в мире, варшава, чехия, польша, евросоюз, еврокомиссия, россия