В МВД Украины раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
Глава департамента МВД Украины Шевченко: стрельба по машине Шефира была не снайперской
КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской, но и не инсценировкой, заявил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, правоохранители нашли на месте преступления два десятка отстрелянных гильз. "Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", - написал Шевченко в Facebook в четверг.
Он сообщил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.
"Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу… Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет", - добавил Шевченко.
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому.
Шевченко заметил, что преступление похоже на покушение на волонтера Амину Окуеву в октябре 2017 года – тогда оружие стрелка нашли в лесу на третий день после убийства.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года выходец из Чечни Адам Осмаев, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля недалеко от Киева.