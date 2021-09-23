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В МВД Украины раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
В МВД Украины раскрыли подробности покушения на советника Зеленского - РИА Новости, 23.09.2021
В МВД Украины раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
Стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской, но и не инсценировкой, заявил глава департамента коммуникаций министерства... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:05
2021-09-23T09:05
в мире
киев
венгрия
мвд украины
владимир зеленский
верховная рада украины
адам осмаев
артем шевченко
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КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской, но и не инсценировкой, заявил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.По его словам, правоохранители нашли на месте преступления два десятка отстрелянных гильз. "Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", - написал Шевченко в Facebook в четверг.Он сообщил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи."Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу… Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет", - добавил Шевченко.Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому.Шевченко заметил, что преступление похоже на покушение на волонтера Амину Окуеву в октябре 2017 года – тогда оружие стрелка нашли в лесу на третий день после убийства.По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года выходец из Чечни Адам Осмаев, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля недалеко от Киева.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751387618.html
https://ria.ru/20210922/voditel-1751329793.html
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в мире, киев, венгрия, мвд украины, владимир зеленский, верховная рада украины, адам осмаев, артем шевченко, россия, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
09:05 23.09.2021
 
В МВД Украины раскрыли подробности покушения на советника Зеленского

Глава департамента МВД Украины Шевченко: стрельба по машине Шефира была не снайперской

© Фото : МВД УкраиныМесто покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : МВД Украины
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КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской, но и не инсценировкой, заявил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, правоохранители нашли на месте преступления два десятка отстрелянных гильз. "Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", - написал Шевченко в Facebook в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 23:55
Зеленский на ГА ООН рассказал, почему совершили нападение на Шефира
Он сообщил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.
"Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу… Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет", - добавил Шевченко.
Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом, в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключён "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому.
Шевченко заметил, что преступление похоже на покушение на волонтера Амину Окуеву в октябре 2017 года – тогда оружие стрелка нашли в лесу на третий день после убийства.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года выходец из Чечни Адам Осмаев, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля недалеко от Киева.
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 16:50
Врач рассказал о состоянии водителя, пострадавшего при покушении на Шефира
 
В миреКиевВенгрияМВД УкраиныВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАдам ОсмаевАртем ШевченкоРоссияПокушение на советника президента Украины ШефираСергей Шефир
 
 
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