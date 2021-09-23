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Новое оружие России
https://ria.ru/20210923/podlodki-1751395138.html
Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок - РИА Новости, 23.09.2021
Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
Подводные лодки можно строить на год быстрее, но этому сопротивляются проектанты, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:20
2021-09-23T03:20
новое оружие россии
объединенная судостроительная корпорация
алексей рахманов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные лодки можно строить на год быстрее, но этому сопротивляются проектанты, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.По его словам, нужно насыщать секции по мере их строительства, и тогда можно будет сэкономить массу времени. "То есть если сейчас лодка строится 7 лет, должна - 6, если 5 - то 4, если 3, значит, 2. Везде минус один год", - сказал глава ОСК.
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объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов
03:20 23.09.2021
 
Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок

Глава ОСК Рахманов пожаловался на проектантов подлодок, которые боятся новых технологий

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка
Дизель-электрическая подводная лодка - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные лодки можно строить на год быстрее, но этому сопротивляются проектанты, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"По сути, речь идет о внедрении двух современных технологий: технологии контроля качества стальных швов и стыковке секций корпуса с высокой степенью насыщения оборудованием, трубопроводами и кабельными трасами. В этом случае у нас есть возможность сократить сроки строительства. Пока этой схеме сопротивляются проектанты, потому что для них возникают дополнительные технологические риски", - сказал Рахманов.
По его словам, нужно насыщать секции по мере их строительства, и тогда можно будет сэкономить массу времени. "То есть если сейчас лодка строится 7 лет, должна - 6, если 5 - то 4, если 3, значит, 2. Везде минус один год", - сказал глава ОСК.
Подводная лодка Санкт-Петербург, проект Лада - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:01
Головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
 
Новое оружие РоссииОбъединенная судостроительная корпорацияАлексей Рахманов
 
 
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