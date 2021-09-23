https://ria.ru/20210923/podlodki-1751395138.html

Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок

Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок - РИА Новости, 23.09.2021

Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок

Подводные лодки можно строить на год быстрее, но этому сопротивляются проектанты, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:20

2021-09-23T03:20

2021-09-23T03:20

новое оружие россии

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные лодки можно строить на год быстрее, но этому сопротивляются проектанты, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.По его словам, нужно насыщать секции по мере их строительства, и тогда можно будет сэкономить массу времени. "То есть если сейчас лодка строится 7 лет, должна - 6, если 5 - то 4, если 3, значит, 2. Везде минус один год", - сказал глава ОСК.

https://ria.ru/20210921/podlodka-1751106938.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов