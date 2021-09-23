https://ria.ru/20210923/podkup-1751399566.html

В Туве арестовали гендиректора горнорудной компании по обвинению в подкупе

В Туве арестовали гендиректора горнорудной компании по обвинению в подкупе - РИА Новости, 23.09.2021

В Туве арестовали гендиректора горнорудной компании по обвинению в подкупе

Суд в Туве арестовал на два месяца генерального директора горнорудной компании, обвиняемого в коммерческом подкупе в размере 300 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T07:37

2021-09-23T07:37

2021-09-23T07:47

происшествия

республика тыва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Суд в Туве арестовал на два месяца генерального директора горнорудной компании, обвиняемого в коммерческом подкупе в размере 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.Ранее СК сообщал, что генеральному директору горнорудной компании было предъявлено обвинение в совершении коммерческого подкупа в крупном размере. По версии следствия, 20 сентября 2021 года обвиняемый по ранее заключенному договору по оказанию услуг получил 300 тысяч рублей от исполнителя – финансового директора другого коммерческого предприятия. Деньги были переданы в рамках оперативно-разыскного мероприятия. СМИ указывали, что сотрудники СК и ФСБ региона по делу о коммерческом подкупе задержали генерального директора "Тувинской горнорудной компании" Станислава Горбунова. Обвинение предъявлено по статье "Коммерческий подкуп в крупном размере"."Арестован на два месяца", - сказала собеседница агентства.ООО "Тувинская горнорудная компания" (ТГРК) - российская угольная компания, ведущая добычу на крупнейшем угольном разрезе Тувы - "Каа-Хемский". Включена в список системообразующих организаций и предприятий республики.

https://ria.ru/20210922/korruptsiya-1751229252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)