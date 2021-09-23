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В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория"
В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория" - РИА Новости, 23.09.2021
В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория"
Более пяти тысяч школьников и педагогов со всей страны осваивали навыки проектного лидерства в рамках трехдневной очной и онлайн-программы Всероссийского форума РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:24
2021-09-23T18:24
образование - общество
ярославль
роспатриотцентр
дмитрий миронов
кванториум
ано "национальные приоритеты"
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более пяти тысяч школьников и педагогов со всей страны осваивали навыки проектного лидерства в рамках трехдневной очной и онлайн-программы Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория", завершившегося в четверг в Ярославле.В этом году главной темой форума стало развитие навыков проектного менеджмента: в последний день "Проектории" школьники поделились на команды, разработали и представили свои решения одной из актуальных для Ярославской области задач.Кейсы для участников предоставило правительство Ярославской области в 12 направлениях: образовательные технологии, урбанистика, искусство и творчество, путешествия и туризм, волонтерство, историческая память, экология, журналистика и новые медиа, здоровый образ жизни, наука и технологии, предпринимательство, общественная безопасность.По итогам работы над проектными заданиями лучшими признаны ярославские команды лицея №86, средней школы №18, а также сборная команда школ области. Команды-победители получили сертификат на подарок от оргкомитета: серию мастер-классов по личностному росту, экскурсию в один из городов Золотого кольца и обучение в областном детском технопарке "Кванториум".Лучшие команды также войдут в состав оргкомитета следующей "Проектории" и станут разработчиками программы форума для школьников.Как отметил на форуме губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в регионе успешно действует система дуального образования, когда уже со студенческой скамьи ребята практикуются на потенциальных рабочих местах и могут определиться, подходит ли им выбранный путь.Всего в очной программе форума участвовали 400 старшеклассников и 100 педагогов, еще более пяти тысяч участников присоединились дистанционно. Деловая программа включала более 30 мотивационных сессий, лекций, практикумов и дискуссий, посвященных вопросам профориентации, проектного лидерства и рынка труда будущего.Проектная работа участников продолжится в рамках представленной в Ярославле онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.Форум "Проектория" проводится в рамках нацпроекта "Образование" по распоряжению президента России. Организаторами форума выступают министерство просвещения РФ, правительство Ярославской области, АНО "Национальные приоритеты"), Роспатриотцентр, Росмолодежь и АНО "Большая перемена".
https://ria.ru/20210923/proektoriya-1751476510.html
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образование - общество, ярославль, роспатриотцентр, дмитрий миронов, кванториум, ано "национальные приоритеты"
18:24 23.09.2021
 

В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория"

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области / Всероссийский форум профориентации "Проектория"
 Всероссийский форум профориентации Проектория - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более пяти тысяч школьников и педагогов со всей страны осваивали навыки проектного лидерства в рамках трехдневной очной и онлайн-программы Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория", завершившегося в четверг в Ярославле.
В этом году главной темой форума стало развитие навыков проектного менеджмента: в последний день "Проектории" школьники поделились на команды, разработали и представили свои решения одной из актуальных для Ярославской области задач.
Кейсы для участников предоставило правительство Ярославской области в 12 направлениях: образовательные технологии, урбанистика, искусство и творчество, путешествия и туризм, волонтерство, историческая память, экология, журналистика и новые медиа, здоровый образ жизни, наука и технологии, предпринимательство, общественная безопасность.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 15:45
Путин: "Проектория" дает школьникам представление о многообразии профессий
По итогам работы над проектными заданиями лучшими признаны ярославские команды лицея №86, средней школы №18, а также сборная команда школ области. Команды-победители получили сертификат на подарок от оргкомитета: серию мастер-классов по личностному росту, экскурсию в один из городов Золотого кольца и обучение в областном детском технопарке "Кванториум".
Лучшие команды также войдут в состав оргкомитета следующей "Проектории" и станут разработчиками программы форума для школьников.
Как отметил на форуме губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в регионе успешно действует система дуального образования, когда уже со студенческой скамьи ребята практикуются на потенциальных рабочих местах и могут определиться, подходит ли им выбранный путь.
"Взаимодействие с бизнесом по подготовке молодых специалистов востребованных специальностей помогает растить настоящих профессионалов, благодаря которым развиваются предприятия, а вместе с ними и экономика региона. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы каждый нашел себе дело по душе и стал настоящим профи в своем деле. "Проектория" — важный инструмент для достижения этой цели", — приводятся слова Миронова в сообщении оргкомитета форума.
Всего в очной программе форума участвовали 400 старшеклассников и 100 педагогов, еще более пяти тысяч участников присоединились дистанционно. Деловая программа включала более 30 мотивационных сессий, лекций, практикумов и дискуссий, посвященных вопросам профориентации, проектного лидерства и рынка труда будущего.
Проектная работа участников продолжится в рамках представленной в Ярославле онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.
Форум "Проектория" проводится в рамках нацпроекта "Образование" по распоряжению президента России. Организаторами форума выступают министерство просвещения РФ, правительство Ярославской области, АНО "Национальные приоритеты"), Роспатриотцентр, Росмолодежь и АНО "Большая перемена".
Форум профориентации Проектория - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Участникам "Проектории" рассказали, что важнее красного диплома
 
Образование - ОбществоЯрославльРоспатриотцентрДмитрий МироновКванториумАНО "Национальные приоритеты"
 
 
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