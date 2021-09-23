https://ria.ru/20210923/pobediteli-1751510717.html

В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория"

В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория" - РИА Новости, 23.09.2021

В Ярославле наградили победителей профориентационного форума "Проектория"

Более пяти тысяч школьников и педагогов со всей страны осваивали навыки проектного лидерства в рамках трехдневной очной и онлайн-программы Всероссийского форума РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:24

2021-09-23T18:24

2021-09-23T18:24

образование - общество

ярославль

роспатриотцентр

дмитрий миронов

кванториум

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Более пяти тысяч школьников и педагогов со всей страны осваивали навыки проектного лидерства в рамках трехдневной очной и онлайн-программы Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория", завершившегося в четверг в Ярославле.В этом году главной темой форума стало развитие навыков проектного менеджмента: в последний день "Проектории" школьники поделились на команды, разработали и представили свои решения одной из актуальных для Ярославской области задач.Кейсы для участников предоставило правительство Ярославской области в 12 направлениях: образовательные технологии, урбанистика, искусство и творчество, путешествия и туризм, волонтерство, историческая память, экология, журналистика и новые медиа, здоровый образ жизни, наука и технологии, предпринимательство, общественная безопасность.По итогам работы над проектными заданиями лучшими признаны ярославские команды лицея №86, средней школы №18, а также сборная команда школ области. Команды-победители получили сертификат на подарок от оргкомитета: серию мастер-классов по личностному росту, экскурсию в один из городов Золотого кольца и обучение в областном детском технопарке "Кванториум".Лучшие команды также войдут в состав оргкомитета следующей "Проектории" и станут разработчиками программы форума для школьников.Как отметил на форуме губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в регионе успешно действует система дуального образования, когда уже со студенческой скамьи ребята практикуются на потенциальных рабочих местах и могут определиться, подходит ли им выбранный путь.Всего в очной программе форума участвовали 400 старшеклассников и 100 педагогов, еще более пяти тысяч участников присоединились дистанционно. Деловая программа включала более 30 мотивационных сессий, лекций, практикумов и дискуссий, посвященных вопросам профориентации, проектного лидерства и рынка труда будущего.Проектная работа участников продолжится в рамках представленной в Ярославле онлайн-платформы "ПроекториУМ", где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.Форум "Проектория" проводится в рамках нацпроекта "Образование" по распоряжению президента России. Организаторами форума выступают министерство просвещения РФ, правительство Ярославской области, АНО "Национальные приоритеты"), Роспатриотцентр, Росмолодежь и АНО "Большая перемена".

https://ria.ru/20210923/proektoriya-1751476510.html

https://ria.ru/20210922/proektoriya-1751299206.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, ярославль, роспатриотцентр, дмитрий миронов, кванториум, ано "национальные приоритеты"