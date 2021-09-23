https://ria.ru/20210923/platforma-1751393405.html
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу" - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие представителя на саммите "Крымской... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:14
2021-09-23T02:14
2021-09-23T10:52
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие представителя на саммите "Крымской платформы".Ранее Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, по политическим мотивам. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. На саммите обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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в мире, украина, оон, республика крым, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, россия
02:14 23.09.2021 (обновлено: 10:52 23.09.2021)
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"
Зеленский пожаловался на отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе"