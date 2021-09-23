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Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу" - РИА Новости, 23.09.2021
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие представителя на саммите "Крымской... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:14
2021-09-23T10:52
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владимир зеленский
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие представителя на саммите "Крымской платформы".Ранее Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, по политическим мотивам. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. На саммите обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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в мире, украина, оон, республика крым, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, россия
02:14 23.09.2021 (обновлено: 10:52 23.09.2021)
 
Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"

Зеленский пожаловался на отсутствие представителя ООН на "Крымской платформе"

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал организацию за отсутствие представителя на саммите "Крымской платформы".
"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН - это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников "Крымской платформы", осудив оккупацию и показав, что вы - против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ", - сказал Зеленский.
Ранее Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, по политическим мотивам. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. На саммите обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
00:16
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
 
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