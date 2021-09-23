Зеленский пожаловался, что ООН проигнорировала "Крымскую платформу"

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН - это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников "Крымской платформы", осудив оккупацию и показав, что вы - против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ", - сказал Зеленский.