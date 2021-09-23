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В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"
В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу" - РИА Новости, 23.09.2021
В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что хотел бы получить от ООН четкий ответ на вопрос о том, почему организация не... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T00:33
2021-09-23T02:10
в мире
украина
оон
севастополь
республика крым
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что хотел бы получить от ООН четкий ответ на вопрос о том, почему организация не приняла участия в саммите "Крымской платформы", Киев до сих пор такого ответа не получил.Ранее Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, по политическим мотивам. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.На так называемом саммите "Крымская платформа" обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия
00:33 23.09.2021 (обновлено: 02:10 23.09.2021)
 
В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"

Кулеба: Украина ждет ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что хотел бы получить от ООН четкий ответ на вопрос о том, почему организация не приняла участия в саммите "Крымской платформы", Киев до сих пор такого ответа не получил.

"Ответ на вопрос - почему ООН не была представлена на "Крымской платформе", - мы не услышали. Но мы услышали поддержку территориальной целостности Украины… Но вопрос практического привлечения ООН к вопросам, связанным с Крымом, остается открытым… Я хочу как министр, как представитель государства-основателя ООН, услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций - почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите "Крымской платформы"? НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия. Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Дом".

Ранее Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, по политическим мотивам. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.
На так называемом саммите "Крымская платформа" обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Ялта - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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В миреУкраинаООНСевастопольРеспублика КрымМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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