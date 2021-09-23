https://ria.ru/20210923/platforma-1751389842.html

В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"

В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу" - РИА Новости, 23.09.2021

В Киеве ждут ответ от ООН, почему та пропустила "Крымскую платформу"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что хотел бы получить от ООН четкий ответ на вопрос о том, почему организация не... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T00:33

2021-09-23T00:33

2021-09-23T02:10

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что хотел бы получить от ООН четкий ответ на вопрос о том, почему организация не приняла участия в саммите "Крымской платформы", Киев до сих пор такого ответа не получил.Ранее Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины, по политическим мотивам. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.На так называемом саммите "Крымская платформа" обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210921/krym-1751095117.html

украина

севастополь

республика крым

россия

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в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия