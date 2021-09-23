Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210923/planety-1751440501.html
В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб"
В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 23.09.2021
В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб"
В перечень первостепенных объектов для изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", запуск которого намечен на декабрь этого года, войдут 17... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:36
2021-09-23T12:36
наука
астрономия
наса
хаббл
космос - риа наука
астрофизика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751431480_0:620:1807:1636_1920x0_80_0_0_f46bdb4dd1fc5800690dddb6edba0339.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В перечень первостепенных объектов для изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", запуск которого намечен на декабрь этого года, войдут 17 ближайших протопланетных дисков из двадцати, изображения которых были получены в 2018 году комплексом радиотелескопов ALMA в пустыне Атакама в Чили. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.Телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория, которая должна заменить космический телескоп "Хаббл". "Джеймс Уэбб" будет измерять спектры протопланетных дисков. Это позволит составить представление об их химическом составе, а также дополнить деталями внутреннего строения системы, наблюдаемые ранее комплексом радиотелескопов ALMA в рамках проекта DSHARP (Disk Substructures at High Angular Resolution Project).Ученые ожидают, что средний инфракрасный диапазон, в котором будет работать телескоп, даст возможность выявить во внутренних частях протопланетных дисков активно формирующиеся каменистые планеты, похожие на Землю, по характерным химическим элементам, из которых они состоят."Как только мы переключимся на инфракрасный свет, особенно на диапазон "Джеймса Уэбба" в среднем инфракрасном свете, мы почувствуем многочисленные соединения, несущие эти элементы", — приводятся в пресс-релизе НАСА слова одного из участников исследовательской группы Клауса Понтоппидана (Klaus Pontoppidan) из Научного института космического телескопа в Балтиморе.Ученые смогут измерить в том числе количества воды, окиси углерода, двуокиси углерода, метана и аммиака в каждом диске, а также оценить с помощью спектроскопии не только содержания таких необходимых для жизни элементов, как кислород, углерод и азот, но и их расположение внутри диска."Данные "Джеймса Уэбба" помогут нам определить, где находятся молекулы в общей системе, — объясняет еще один участник исследования Колетт Салик (Colette Salyk) из Вассарского колледжа в штате Нью-Йорк. — Если они горячие, это означает, что они ближе к звезде, если холодные — дальше".По словам ученых, такое знание очень важно, например, для того, чтобы понять, находится ли вода в потенциально обитаемой зоне, где прочие условия подходят для возникновения жизни."Измените химию планет совсем немного, и вы получите совершенно разные миры, — продолжает Салик. — Вот почему нас интересует химия. Мы пытаемся выяснить, как материалы, изначально обнаруженные в системе, могут формировать планеты разных типов".Протопланетные диски, отобранные для первостепенного изучения, очень яркие и относительно близки к Земле, что делает их отличными целями для исследований. Наблюдения за ними начали еще в 2003 году с помощью космического телескопа НАСА "Спитцер", затем ALMA получила более детальные изображения. Теперь ученые надеются, что средне-инфракрасный прибор MIRI, размещенный на борту "Джеймса Уэбба", даст дополнительную, принципиально новую информацию об этих объектах.Находясь на орбите, космический телескоп может улавливать и анализировать весь спектр среднего инфракрасного света, который на поверхности Земли фильтруется атмосферой. Кроме того, его данные будут иметь более высокое разрешение, что позволит выявить гораздо больше линий и изгибов в спектре, которые необходимы для идентификации определенных молекул.
https://ria.ru/20210922/polost-1751305912.html
https://ria.ru/20210921/luna-1751185530.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751431480_0:451:1807:1806_1920x0_80_0_0_e90ed15fd73aeaacd91deb62bdfc8084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрономия, наса, хаббл, космос - риа наука, астрофизика
12:36 23.09.2021
 

В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб"

© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; N. Lira20 изображений протопланетных дисков, полученные комплексом радиотелескопов ALMA в 2018 году
20 изображений протопланетных дисков, полученные комплексом радиотелескопов ALMA в 2018 году
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; N. Lira
20 изображений протопланетных дисков, полученные комплексом радиотелескопов ALMA в 2018 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В перечень первостепенных объектов для изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", запуск которого намечен на декабрь этого года, войдут 17 ближайших протопланетных дисков из двадцати, изображения которых были получены в 2018 году комплексом радиотелескопов ALMA в пустыне Атакама в Чили. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.
Телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория, которая должна заменить космический телескоп "Хаббл". "Джеймс Уэбб" будет измерять спектры протопланетных дисков. Это позволит составить представление об их химическом составе, а также дополнить деталями внутреннего строения системы, наблюдаемые ранее комплексом радиотелескопов ALMA в рамках проекта DSHARP (Disk Substructures at High Angular Resolution Project).
Ученые ожидают, что средний инфракрасный диапазон, в котором будет работать телескоп, даст возможность выявить во внутренних частях протопланетных дисков активно формирующиеся каменистые планеты, похожие на Землю, по характерным химическим элементам, из которых они состоят.
"Как только мы переключимся на инфракрасный свет, особенно на диапазон "Джеймса Уэбба" в среднем инфракрасном свете, мы почувствуем многочисленные соединения, несущие эти элементы", — приводятся в пресс-релизе НАСА слова одного из участников исследовательской группы Клауса Понтоппидана (Klaus Pontoppidan) из Научного института космического телескопа в Балтиморе.
Ученые смогут измерить в том числе количества воды, окиси углерода, двуокиси углерода, метана и аммиака в каждом диске, а также оценить с помощью спектроскопии не только содержания таких необходимых для жизни элементов, как кислород, углерод и азот, но и их расположение внутри диска.
Гигантская сферическая полость в галактике Млечный Путь, на поверхности которой расположены молекулярные облака Персея и Тельца (синим и красным цветом соответственно)
Вчера, 16:00Наука
Астрономы обнаружили в космосе гигантскую сферическую полость
"Данные "Джеймса Уэбба" помогут нам определить, где находятся молекулы в общей системе, — объясняет еще один участник исследования Колетт Салик (Colette Salyk) из Вассарского колледжа в штате Нью-Йорк. — Если они горячие, это означает, что они ближе к звезде, если холодные — дальше".
По словам ученых, такое знание очень важно, например, для того, чтобы понять, находится ли вода в потенциально обитаемой зоне, где прочие условия подходят для возникновения жизни.
"Измените химию планет совсем немного, и вы получите совершенно разные миры, — продолжает Салик. — Вот почему нас интересует химия. Мы пытаемся выяснить, как материалы, изначально обнаруженные в системе, могут формировать планеты разных типов".
Протопланетные диски, отобранные для первостепенного изучения, очень яркие и относительно близки к Земле, что делает их отличными целями для исследований. Наблюдения за ними начали еще в 2003 году с помощью космического телескопа НАСА "Спитцер", затем ALMA получила более детальные изображения. Теперь ученые надеются, что средне-инфракрасный прибор MIRI, размещенный на борту "Джеймса Уэбба", даст дополнительную, принципиально новую информацию об этих объектах.
Находясь на орбите, космический телескоп может улавливать и анализировать весь спектр среднего инфракрасного света, который на поверхности Земли фильтруется атмосферой. Кроме того, его данные будут иметь более высокое разрешение, что позволит выявить гораздо больше линий и изгибов в спектре, которые необходимы для идентификации определенных молекул.
Обработанное изображение лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Изображение охватывает область размером 200 на 175 километров, вмещая практически полностью кратер Тихо диаметром 86 километров - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 17:51Наука
Получены самые детальные снимки лунной поверхности
 
НаукаАстрономияНАСАХабблКосмос - РИА Наукаастрофизика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43В Госдуме прокомментировали сообщения о подготовке новых санкций в США
13:43Источник: россиянке Сапеге в Белоруссии продлили домашний арест
13:41Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
13:36S7 объявила название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
Лента новостейМолния