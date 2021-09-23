https://ria.ru/20210923/planety-1751440501.html

В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб"

В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 23.09.2021

В НАСА сообщили, какие планетные системы изучит телескоп "Джеймс Уэбб"

В перечень первостепенных объектов для изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", запуск которого намечен на декабрь этого года, войдут 17... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:36

2021-09-23T12:36

2021-09-23T12:36

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В перечень первостепенных объектов для изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", запуск которого намечен на декабрь этого года, войдут 17 ближайших протопланетных дисков из двадцати, изображения которых были получены в 2018 году комплексом радиотелескопов ALMA в пустыне Атакама в Чили. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА.Телескоп "Джеймс Уэбб" — орбитальная инфракрасная обсерватория, которая должна заменить космический телескоп "Хаббл". "Джеймс Уэбб" будет измерять спектры протопланетных дисков. Это позволит составить представление об их химическом составе, а также дополнить деталями внутреннего строения системы, наблюдаемые ранее комплексом радиотелескопов ALMA в рамках проекта DSHARP (Disk Substructures at High Angular Resolution Project).Ученые ожидают, что средний инфракрасный диапазон, в котором будет работать телескоп, даст возможность выявить во внутренних частях протопланетных дисков активно формирующиеся каменистые планеты, похожие на Землю, по характерным химическим элементам, из которых они состоят."Как только мы переключимся на инфракрасный свет, особенно на диапазон "Джеймса Уэбба" в среднем инфракрасном свете, мы почувствуем многочисленные соединения, несущие эти элементы", — приводятся в пресс-релизе НАСА слова одного из участников исследовательской группы Клауса Понтоппидана (Klaus Pontoppidan) из Научного института космического телескопа в Балтиморе.Ученые смогут измерить в том числе количества воды, окиси углерода, двуокиси углерода, метана и аммиака в каждом диске, а также оценить с помощью спектроскопии не только содержания таких необходимых для жизни элементов, как кислород, углерод и азот, но и их расположение внутри диска."Данные "Джеймса Уэбба" помогут нам определить, где находятся молекулы в общей системе, — объясняет еще один участник исследования Колетт Салик (Colette Salyk) из Вассарского колледжа в штате Нью-Йорк. — Если они горячие, это означает, что они ближе к звезде, если холодные — дальше".По словам ученых, такое знание очень важно, например, для того, чтобы понять, находится ли вода в потенциально обитаемой зоне, где прочие условия подходят для возникновения жизни."Измените химию планет совсем немного, и вы получите совершенно разные миры, — продолжает Салик. — Вот почему нас интересует химия. Мы пытаемся выяснить, как материалы, изначально обнаруженные в системе, могут формировать планеты разных типов".Протопланетные диски, отобранные для первостепенного изучения, очень яркие и относительно близки к Земле, что делает их отличными целями для исследований. Наблюдения за ними начали еще в 2003 году с помощью космического телескопа НАСА "Спитцер", затем ALMA получила более детальные изображения. Теперь ученые надеются, что средне-инфракрасный прибор MIRI, размещенный на борту "Джеймса Уэбба", даст дополнительную, принципиально новую информацию об этих объектах.Находясь на орбите, космический телескоп может улавливать и анализировать весь спектр среднего инфракрасного света, который на поверхности Земли фильтруется атмосферой. Кроме того, его данные будут иметь более высокое разрешение, что позволит выявить гораздо больше линий и изгибов в спектре, которые необходимы для идентификации определенных молекул.

https://ria.ru/20210922/polost-1751305912.html

https://ria.ru/20210921/luna-1751185530.html

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астрономия, наса, хаббл, космос - риа наука, астрофизика