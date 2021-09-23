https://ria.ru/20210923/piramida-1751485203.html

В Хабаровске будут судить организаторов финансовой пирамиды

В Хабаровске будут судить организаторов финансовой пирамиды - РИА Новости, 23.09.2021

В Хабаровске будут судить организаторов финансовой пирамиды

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении шести участников финансовой пирамиды, которые получили от граждан более 1,2 миллиарда рублей,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:24

2021-09-23T16:24

2021-09-23T16:24

происшествия

финансовая пирамида

хабаровск

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении шести участников финансовой пирамиды, которые получили от граждан более 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юлии Пуни, Виктории Швец, Татьяны Пахомовой, Святослава Севрюка, Сергея Левченко и Максима Серкина. Они обвиняются в совершении преступлений… организация преступного сообщества или участие в нем и организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", - говорится в сообщении.Отмечается, что материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Хабаровска.По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2017 года Серкин со своей сестрой Екатериной Дружининой создал в Хабаровске финансовую пирамиду на базе ранее учрежденных в 19 регионах страны и подконтрольных им кредитных потребительских кооперативов.Следствие полагает, что злоумышленники, а также неустановленные лица на основании договоров передачи личных сбережений более чем 1,2 миллиарда рублей порядка 2 тысяч человек, выплачивали проценты деньгами новых пайщиков.Уголовное дело было расследовано следственным департаментом МВД РФ.Расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц продолжается. Дружинина находится в розыске, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210915/banki-1750174451.html

https://ria.ru/20210910/piramida-1749549206.html

https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html

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происшествия, финансовая пирамида, хабаровск, генеральная прокуратура рф, россия