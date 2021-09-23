https://ria.ru/20210923/peregovory-1751411310.html
В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности
В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности - РИА Новости, 23.09.2021
В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности
Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что на следующей неделе в Женеве пройдет новый раунд переговоров по стратстабильности США и России. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:01
2021-09-23T10:01
2021-09-23T10:38
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что на следующей неделе в Женеве пройдет новый раунд переговоров по стратстабильности США и России.Ранее высокопоставленный источник в российском МИД заявил РИА Новости, что очередная встреча делегаций РФ и США в Женеве запланирована на 30 сентября."После саммита президентов (США Джо) Байдена и (РФ Владимира) Путина в Женеве США и Россия ведут переговоры по стратегической стабильности, я уверен, вы знаете об этом, которые продолжатся на следующей неделе в Женеве", - сказал он, выступая в ходе Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России.Москва и Вашингтон также ведут диалог по кибербезопасности, добавил дипломат.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратстабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749293303.html
https://ria.ru/20210728/slutskiy-1743343574.html
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в мире, сша, женева (город), россия, джон салливан
10:01 23.09.2021 (обновлено: 10:38 23.09.2021)
В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности
Посол США Салливан: через неделю в Женеве будут переговоры по стратегической стабильности