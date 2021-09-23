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Религия
https://ria.ru/20210923/pastor-1751450319.html
Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики - РИА Новости, 23.09.2021
Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
Пастор Альберт Раткин, ранее выступивший с обвинениями в адрес руководства Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ), РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:32
2021-09-23T13:32
религия
калуга
сергей ряховский
youtube
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Пастор Альберт Раткин, ранее выступивший с обвинениями в адрес руководства Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ), решением Духовного совета организации исключен из числа служителей союза, следует из документов РОСХВЕ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее старший пастор местной религиозной организации "Церковь христиан веры евангельской "Слово жизни" (город Калуга) Раткин выступил на Youtube с заявлением, в котором предложил начальствующему епископу РОСХВЕ Сергею Ряховскому подать в отставку и выдвинул свою кандидатуру на этот пост. Как утверждает Раткин, глава РОСХВЕ "неоднократно принимал единоличные решения, выступая от лица всех протестантов России", "поощряет коррупцию" и "не в состоянии защитить церкви", которые "в регионах брошены на произвол местных чиновников и силовиков"."Альберт Викторович Раткин более не является священнослужителем РОСХВЕ, а его удостоверение подлежит аннулированию", - сказано в заявлении Духовного совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении агентства).Отмечается, что на протяжении года в Духовный совет "обращались служители, заявлявшие о неприемлемости поведения Раткина", после чего, в соответствии с внутренними установлениями РОСХВЕ, совет передал рассмотрение этого вопроса "Ассоциации христиан веры евангельской (пятидесятников) "Церковь веры", в которую непосредственно входила община Раткина.Правление ассоциации пришло к выводу, что "Раткин не соответствует позиции священнослужителя по причине распространения искаженной, непроверенной и недостоверной информации, а также многочисленных нарушений этики служителя, провоцирования раскола в ассоциации, в РОСХВЕ и в целом в евангельском движении". Как уточнятся, 17 сентября правление на основании заявления Раткина исключило из своего состава возглавляемую им местную религиозную организацию."Духовный совет РОСХВЕ согласен с решением правления ассоциации и также считает поведение Раткина недобросовестным и противоречащим внутренним установлениям РОСХВЕ", - сказано в заявлении Духовного совета.Также совет решил уведомить членов РОСХВЕ "о невозможности вхождения религиозной организации, руководителем которой является Раткин, в структуру религиозных объединений, входящих в РОСХВЕ". Вместе с тем в Духовном совете призвали опального пастора "совершить покаяние и восстановить свои отношения с братством РОСХВЕ".Комментируя РИА Новости мнение совета, Ряховский отметил, что Раткин сам принял решение о том, что его организация выходит из ассоциации "Слово жизни". "У него небольшая община, человек 100-120 прихожан. И сейчас они имеют полное право войти в любой другой евангельский союз", - добавил начальствующий епископ РОСХВЕ.Он отметил, что у ассоциации были претензии к действиям Раткина, в частности к его провокационным выступлениям, в том числе и против действующей власти, которые "бросили тень на все евангельские церкви России".По его словам, безответственное поведение Раткина, нарушающее внутренние установления РОСХВЕ, ударило по репутации всех евангельских служителей страны.Также, добавляет Ряховский, Раткин в последнее время более сосредоточился на ведении собственного Youtube-канала, где, среди прочего, распространял ложную информацию о работе РОСХВЕ, о порядке избрания начальствующего епископа и "вводил в смущение людей". "Он нарушил все, что было можно, перешел границы этики. Мы долго это терпели в надежде на покаяние. Но всякому терпению приходит конец", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210818/episkop-1746224237.html
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740890761.html
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калуга, сергей ряховский, youtube
13:32 23.09.2021
 

Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики

© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕУчастник собора РОСХВЕ
Участник собора РОСХВЕ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Пастор Альберт Раткин, ранее выступивший с обвинениями в адрес руководства Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ), решением Духовного совета организации исключен из числа служителей союза, следует из документов РОСХВЕ, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее старший пастор местной религиозной организации "Церковь христиан веры евангельской "Слово жизни" (город Калуга) Раткин выступил на Youtube с заявлением, в котором предложил начальствующему епископу РОСХВЕ Сергею Ряховскому подать в отставку и выдвинул свою кандидатуру на этот пост. Как утверждает Раткин, глава РОСХВЕ "неоднократно принимал единоличные решения, выступая от лица всех протестантов России", "поощряет коррупцию" и "не в состоянии защитить церкви", которые "в регионах брошены на произвол местных чиновников и силовиков".
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"Альберт Викторович Раткин более не является священнослужителем РОСХВЕ, а его удостоверение подлежит аннулированию", - сказано в заявлении Духовного совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении агентства).
Отмечается, что на протяжении года в Духовный совет "обращались служители, заявлявшие о неприемлемости поведения Раткина", после чего, в соответствии с внутренними установлениями РОСХВЕ, совет передал рассмотрение этого вопроса "Ассоциации христиан веры евангельской (пятидесятников) "Церковь веры", в которую непосредственно входила община Раткина.
Правление ассоциации пришло к выводу, что "Раткин не соответствует позиции священнослужителя по причине распространения искаженной, непроверенной и недостоверной информации, а также многочисленных нарушений этики служителя, провоцирования раскола в ассоциации, в РОСХВЕ и в целом в евангельском движении". Как уточнятся, 17 сентября правление на основании заявления Раткина исключило из своего состава возглавляемую им местную религиозную организацию.
"Духовный совет РОСХВЕ согласен с решением правления ассоциации и также считает поведение Раткина недобросовестным и противоречащим внутренним установлениям РОСХВЕ", - сказано в заявлении Духовного совета.
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Также совет решил уведомить членов РОСХВЕ "о невозможности вхождения религиозной организации, руководителем которой является Раткин, в структуру религиозных объединений, входящих в РОСХВЕ". Вместе с тем в Духовном совете призвали опального пастора "совершить покаяние и восстановить свои отношения с братством РОСХВЕ".
Комментируя РИА Новости мнение совета, Ряховский отметил, что Раткин сам принял решение о том, что его организация выходит из ассоциации "Слово жизни". "У него небольшая община, человек 100-120 прихожан. И сейчас они имеют полное право войти в любой другой евангельский союз", - добавил начальствующий епископ РОСХВЕ.
Он отметил, что у ассоциации были претензии к действиям Раткина, в частности к его провокационным выступлениям, в том числе и против действующей власти, которые "бросили тень на все евангельские церкви России".
"У него большие проблемы в отношениях с местной властью: уже 20 лет продолжаются тяжбы из-за здания церкви, вокруг которого построили торговый центр", - объяснил Ряховский.
По его словам, безответственное поведение Раткина, нарушающее внутренние установления РОСХВЕ, ударило по репутации всех евангельских служителей страны.
Также, добавляет Ряховский, Раткин в последнее время более сосредоточился на ведении собственного Youtube-канала, где, среди прочего, распространял ложную информацию о работе РОСХВЕ, о порядке избрания начальствующего епископа и "вводил в смущение людей". "Он нарушил все, что было можно, перешел границы этики. Мы долго это терпели в надежде на покаяние. Но всякому терпению приходит конец", - заключил собеседник агентства.
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