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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться - РИА Новости, 23.09.2021
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться
Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V", заявил член Совфеда,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:49
2021-09-23T13:28
парламентская ассамблея совета европы
россия
страсбург
владимир круглый
вакцина "спутник v"
москва
воз
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V", заявил член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый.При этом у турецкой миссии, которая также приезжает из "красной зоны" и привита Pfizer, нет каких-либо ограничений. Аналогичная ситуация складывается и с представителями Украины, подчеркнул законодатель."Как-то это все выглядит не очень", — сказал Круглый во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму.Он также выразил недоумение из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины, поскольку Москва предоставила всю необходимую документацию, а представители организации посещали производство."Это дискриминационный момент", — считает Круглый.Позднее источник РИА Новости в парламенте сообщил, что российская делегация будет участвовать в мероприятиях дистанционно.Осенняя сессия ПАСЕ начнется 27 сентября. Она будет проходить в гибридном формате."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян — это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), как рассказали в РФПИ и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
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парламентская ассамблея совета европы, россия, страсбург, владимир круглый, вакцина "спутник v", москва, воз, российский фонд прямых инвестиций, украина, турция, евросоюз
10:49 23.09.2021 (обновлено: 13:28 23.09.2021)
 
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться

Делегации России в ПАСЕ ограничили перемещение из-за прививок "Спутником V"

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V", заявил член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый.

"В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи", — пояснил сенатор.

При этом у турецкой миссии, которая также приезжает из "красной зоны" и привита Pfizer, нет каких-либо ограничений. Аналогичная ситуация складывается и с представителями Украины, подчеркнул законодатель.
"Как-то это все выглядит не очень", — сказал Круглый во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму.
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Он также выразил недоумение из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины, поскольку Москва предоставила всю необходимую документацию, а представители организации посещали производство.

"Это дискриминационный момент", — считает Круглый.
Позднее источник РИА Новости в парламенте сообщил, что российская делегация будет участвовать в мероприятиях дистанционно.
Осенняя сессия ПАСЕ начнется 27 сентября. Она будет проходить в гибридном формате.
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Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян — это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), как рассказали в РФПИ и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
 
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияСтрасбургВладимир КруглыйВакцина "Спутник V"МоскваВОЗРоссийский фонд прямых инвестицийУкраинаТурцияЕвросоюз
 
 
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