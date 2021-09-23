https://ria.ru/20210923/pase-1751419591.html
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться - РИА Новости, 23.09.2021
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться
Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V", заявил член Совфеда,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:49
2021-09-23T10:49
2021-09-23T13:28
парламентская ассамблея совета европы
россия
страсбург
владимир круглый
вакцина "спутник v"
москва
воз
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию "Спутником V", заявил член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый.При этом у турецкой миссии, которая также приезжает из "красной зоны" и привита Pfizer, нет каких-либо ограничений. Аналогичная ситуация складывается и с представителями Украины, подчеркнул законодатель."Как-то это все выглядит не очень", — сказал Круглый во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму.Он также выразил недоумение из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины, поскольку Москва предоставила всю необходимую документацию, а представители организации посещали производство."Это дискриминационный момент", — считает Круглый.Позднее источник РИА Новости в парламенте сообщил, что российская делегация будет участвовать в мероприятиях дистанционно.Осенняя сессия ПАСЕ начнется 27 сентября. Она будет проходить в гибридном формате."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян — это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), как рассказали в РФПИ и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
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парламентская ассамблея совета европы, россия, страсбург, владимир круглый, вакцина "спутник v", москва, воз, российский фонд прямых инвестиций, украина, турция, евросоюз
10:49 23.09.2021 (обновлено: 13:28 23.09.2021)
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться
Делегации России в ПАСЕ ограничили перемещение из-за прививок "Спутником V"