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https://ria.ru/20210923/paratsetamol-1751521257.html
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол - РИА Новости, 23.09.2021
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол
Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:24
2021-09-23T20:12
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Ученые забили тревогу из-за опасности парацетамола
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.Специалисты проанализировали изданные ранее исследования в области эпидемиологии и результаты научных экспериментов над животными и клетками, после чего пришли к выводу, что лекарство может помешать эмбриону развиваться, а также спровоцировать неврологические, репродуктивные и урогенитальные нарушения.В работе уточняется, что парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Однако, как подчеркнули медики, механизм его действия до конца не изучен.Они призвали беременных консультироваться с врачом перед приемом таблеток, а при назначении — пить их как можно меньше и только в течение короткого периода.В дальнейшем ученые планируют провести целенаправленное исследование по теме.
https://ria.ru/20210518/paratsetamol-1732743859.html
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в мире, общество, здоровье - общество, здоровье, беременность
19:24 23.09.2021 (обновлено: 20:12 23.09.2021)
 
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол

Ученые предупредили, что применение парацетамола во время беременности опасно для плода

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.
Специалисты проанализировали изданные ранее исследования в области эпидемиологии и результаты научных экспериментов над животными и клетками, после чего пришли к выводу, что лекарство может помешать эмбриону развиваться, а также спровоцировать неврологические, репродуктивные и урогенитальные нарушения.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 09:12
Ученые объяснили, почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации
В работе уточняется, что парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Однако, как подчеркнули медики, механизм его действия до конца не изучен.
Они призвали беременных консультироваться с врачом перед приемом таблеток, а при назначении — пить их как можно меньше и только в течение короткого периода.
В дальнейшем ученые планируют провести целенаправленное исследование по теме.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 04:56
Мясников рассказал, кому нельзя принимать парацетамол
 
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