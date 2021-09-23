https://ria.ru/20210923/paratsetamol-1751521257.html
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол - РИА Новости, 23.09.2021
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол
Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:24
2021-09-23T19:24
2021-09-23T20:12
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Ученые забили тревогу из-за опасности парацетамола
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.Специалисты проанализировали изданные ранее исследования в области эпидемиологии и результаты научных экспериментов над животными и клетками, после чего пришли к выводу, что лекарство может помешать эмбриону развиваться, а также спровоцировать неврологические, репродуктивные и урогенитальные нарушения.В работе уточняется, что парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Однако, как подчеркнули медики, механизм его действия до конца не изучен.Они призвали беременных консультироваться с врачом перед приемом таблеток, а при назначении — пить их как можно меньше и только в течение короткого периода.В дальнейшем ученые планируют провести целенаправленное исследование по теме.
https://ria.ru/20210518/paratsetamol-1732743859.html
https://ria.ru/20210423/paratsetamol-1729565065.html
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в мире, общество, здоровье - общество, здоровье, беременность
19:24 23.09.2021 (обновлено: 20:12 23.09.2021)
Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол
Ученые предупредили, что применение парацетамола во время беременности опасно для плода