https://ria.ru/20210923/paratsetamol-1751521257.html

Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол

Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол - РИА Новости, 23.09.2021

Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол

Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:24

2021-09-23T19:24

2021-09-23T20:12

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Ученые забили тревогу из-за опасности парацетамола

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.Специалисты проанализировали изданные ранее исследования в области эпидемиологии и результаты научных экспериментов над животными и клетками, после чего пришли к выводу, что лекарство может помешать эмбриону развиваться, а также спровоцировать неврологические, репродуктивные и урогенитальные нарушения.В работе уточняется, что парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Однако, как подчеркнули медики, механизм его действия до конца не изучен.Они призвали беременных консультироваться с врачом перед приемом таблеток, а при назначении — пить их как можно меньше и только в течение короткого периода.В дальнейшем ученые планируют провести целенаправленное исследование по теме.

https://ria.ru/20210518/paratsetamol-1732743859.html

https://ria.ru/20210423/paratsetamol-1729565065.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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