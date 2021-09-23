https://ria.ru/20210923/pandemiya-1751437123.html

Пандемия COVID-19 завершится через год, заявил глава Moderna

Пандемия COVID-19 завершится через год, заявил глава Moderna - РИА Новости, 23.09.2021

Пандемия COVID-19 завершится через год, заявил глава Moderna

Пандемия коронавируса может завершиться осенью будущего года, учитывая нарастающее производство вакцин, заявил генеральный директор американской... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:21

2021-09-23T12:21

2021-09-23T12:32

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

коронавирус covid-19

вакцина moderna

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ЦЮРИХ, 23 сен - РИА Новости. Пандемия коронавируса может завершиться осенью будущего года, учитывая нарастающее производство вакцин, заявил генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель."Если вы посмотрите на расширение производственных мощностей в масштабах всей отрасли за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы", - заявил Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.Он добавил, что те, кто откажется от прививки, переболеют коронавирусом, поскольку доминирующий сейчас в мире штамм "дельта" довольно заразен. Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к привычной жизни во второй половине 2022 года, гендиректор Moderna заявил, что это может произойти через год.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

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2021

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в мире, вакцинация, коронавирус covid-19, вакцина moderna