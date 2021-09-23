https://ria.ru/20210923/pamfilova-1751482768.html

Памфилова рассказала, кто усложнял работу избирательных комиссий

Памфилова рассказала, кто усложнял работу избирательных комиссий - РИА Новости, 23.09.2021

Памфилова рассказала, кто усложнял работу избирательных комиссий

Работу комиссий на прошедших выборах в ряде случаев осложняли члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели, которые иногда вели себя некорректно... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:11

2021-09-23T16:11

2021-09-23T16:11

выборы в государственную думу

политика

единая россия

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кпрф

лдпр

элла памфилова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Работу комиссий на прошедших выборах в ряде случаев осложняли члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели, которые иногда вели себя некорректно и пытались дезорганизовать работу, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Очень усложняли те, кого назначали членом комиссии с правом совещательного голоса, которые выполняли в расширенном виде функции наблюдателей. Многие из них вместо того, чтобы содействовать работе комиссий, видимо, задача другая стояла, пытались дезорганизовывать, то есть, просто изводили комиссии разного рода придирками, отвлекали, изматывали людей сознательно, чтобы человек вышел из себя, ошибся, его можно было на этом схватить, сфотографировать, выложить скорее на этом фоне себя любимого и показать, какой я герой, выявил нарушения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она отметила, что таким нападкам подверглись члены комиссий от всех партий."Всем досталось. Конечно, я поблагодарю тех наблюдателей, которые пристально и добросовестно выявляли какие-то ошибки и нарушения со стороны комиссий. Но была большая категория, которые вламывались буквально, чувствовали себя полными хозяевами, требовали, то списки им дайте, то доводили некоторых избирателей до белого каления, когда людей не имеют право фотографировать, и так далее", - добавила председатель ЦИК.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования ЦИК окончательно подведет в пятницу.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова