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Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова
Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова - РИА Новости, 23.09.2021
Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова
Парламент Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:14
2021-09-23T13:44
политика
республика крым
верховный совет крыма
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Парламент Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова.Решение об отставке принято путем заочного голосования в четверг.Отставку Кабанова принял глава Крыма Сергей Аксенов, указ об этом опубликован на его сайте после решения крымского парламента. "Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года", - говорится в тексте указа.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
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политика, республика крым, верховный совет крыма, сергей аксенов (политик)
11:14 23.09.2021 (обновлено: 13:44 23.09.2021)
 
Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова

Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова, курирующего ФЦП

© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_VolkВице-премьер республики Крым Евгений Кабанов
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_Volk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Парламент Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова.

"Согласовать освобождение от должности заместителя председателя совета министров Республики Крым Кабанова Евгения Константиновича", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте парламента.

Решение об отставке принято путем заочного голосования в четверг.
Отставку Кабанова принял глава Крыма Сергей Аксенов, указ об этом опубликован на его сайте после решения крымского парламента. "Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года", - говорится в тексте указа.
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
 
ПолитикаРеспублика КрымВерховный Совет КрымаСергей Аксенов (политик)
 
 
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