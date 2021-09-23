https://ria.ru/20210923/otstavka-1751425167.html

Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова

Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова - РИА Новости, 23.09.2021

Парламент Крыма отправил в отставку вице-премьера Кабанова

Парламент Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:14

2021-09-23T11:14

2021-09-23T13:44

политика

республика крым

верховный совет крыма

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Парламент Крыма согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова.Решение об отставке принято путем заочного голосования в четверг.Отставку Кабанова принял глава Крыма Сергей Аксенов, указ об этом опубликован на его сайте после решения крымского парламента. "Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года", - говорится в тексте указа.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, верховный совет крыма, сергей аксенов (политик)