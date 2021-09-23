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Студент из-за четверки на экзамене дошел до Верховного суда
Студент из-за четверки на экзамене дошел до Верховного суда - РИА Новости, 23.09.2021
Студент из-за четверки на экзамене дошел до Верховного суда
Студент-юрист из Тюмени после четверки на экзамене дошел до Верховного суда (ВС) РФ с требованием повысить оценку, ВС признал, что студент вправе обратиться в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:40
2021-09-23T16:40
образование - общество
тюмень
тюменский государственный университет
верховный суд рф
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МОСКВА. 23 сен - РИА Новости. Студент-юрист из Тюмени после четверки на экзамене дошел до Верховного суда (ВС) РФ с требованием повысить оценку, ВС признал, что студент вправе обратиться в суд за защитой своих прав, сказано в определении судебной коллегии по административным делам.Согласно материалам дела, студента Института государства и права Тюменского государственного университета не устроила оценка "хорошо" за государственный экзамен по юриспруденции на четвертом курсе. Он обратился в апелляционную комиссию с жалобой. Там удовлетворили апелляцию, аннулировали протокол заседания экзаменационной комиссии и назначили дату нового экзамена. Однако студент просил не о новой дате, а о более высокой оценке.Он обратился в суд с иском к апелляционной комиссии своего вуза. Суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, посчитав, что не в его компетенции оценивать уровень знаний студента.В итоге студент дошел до Верховного суда, который указал, что каждый гражданин вправе обратиться в суд за защитой своих прав, решения апелляционной комиссии вуза тоже можно оспаривать. Проанализировав нормы закона, регулирующие процедуру сдачи экзамена и оспаривания оценки, коллегия пришла к выводу, что комиссия, аннулировавшая протокол экзамена, должна была выставить другую оценку, а не назначать дату нового экзамена.Верховный суд отменил все предыдущие решения и направил дело в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210922/sud-1751238844.html
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образование - общество, тюмень, тюменский государственный университет, верховный суд рф
16:40 23.09.2021
 
Студент из-за четверки на экзамене дошел до Верховного суда

Студент-юрист из Тюмени дошел до Верховного суда, добиваясь повышения оценки за экзамен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА. 23 сен - РИА Новости. Студент-юрист из Тюмени после четверки на экзамене дошел до Верховного суда (ВС) РФ с требованием повысить оценку, ВС признал, что студент вправе обратиться в суд за защитой своих прав, сказано в определении судебной коллегии по административным делам.
Согласно материалам дела, студента Института государства и права Тюменского государственного университета не устроила оценка "хорошо" за государственный экзамен по юриспруденции на четвертом курсе. Он обратился в апелляционную комиссию с жалобой. Там удовлетворили апелляцию, аннулировали протокол заседания экзаменационной комиссии и назначили дату нового экзамена. Однако студент просил не о новой дате, а о более высокой оценке.
Он обратился в суд с иском к апелляционной комиссии своего вуза. Суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, посчитав, что не в его компетенции оценивать уровень знаний студента.
В итоге студент дошел до Верховного суда, который указал, что каждый гражданин вправе обратиться в суд за защитой своих прав, решения апелляционной комиссии вуза тоже можно оспаривать. Проанализировав нормы закона, регулирующие процедуру сдачи экзамена и оспаривания оценки, коллегия пришла к выводу, что комиссия, аннулировавшая протокол экзамена, должна была выставить другую оценку, а не назначать дату нового экзамена.
Верховный суд отменил все предыдущие решения и направил дело в суд для рассмотрения по существу.
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Образование - ОбществоТюменьТюменский государственный университетВерховный суд РФ
 
 
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