https://ria.ru/20210923/oshibka-1751392519.html

Зеленский запутался, решив процитировать речь Путина

Зеленский запутался, решив процитировать речь Путина - РИА Новости, 23.09.2021

Зеленский запутался, решив процитировать речь Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T01:59

2021-09-23T01:59

2021-09-23T11:09

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владимир путин

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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Зеленский опозорился, решив процитировать речь Путина

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи.При этом глава украинского государства заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странам и свободы слова."В мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом", - заявил Зеленский.Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.Однако цитата, приведенная украинским президентом, - слова только из выступления Путина на Генассамблее в 2015 году и к мюнхенской речи не имеет отношения.По словам Зеленского, нынешняя ситуация в Крыму является прямым ответом РФ. И привел в пример арест замглавы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем."РФ обвиняет этого политолога, журналиста, телеведущего и преподавателя права в попытке подрыва газопровода. Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права", - заявил Зеленский.Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ России задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне - "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис".**Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751388951.html

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в мире, украина, херсон, симферополь, владимир путин, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная ассамблея оон, меджлис крымскотатарского народа, россия