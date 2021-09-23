01:59 23.09.2021 (обновлено: 11:09 23.09.2021)
Зеленский запутался, решив процитировать речь Путина
Зеленский на сессии ГА ООН приписал мюнхенской речи цитату Путина из выступления 2015 года
© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии ГА ООН, процитировал слова президента РФ Владимира Путина, но неверно указал, из какой речи.
При этом глава украинского государства заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странам и свободы слова.
"В мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом", - заявил Зеленский.
Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.
"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы… Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - сказал Зеленский, отметив, что "все это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году".
Однако цитата, приведенная украинским президентом, - слова только из выступления Путина на Генассамблее в 2015 году и к мюнхенской речи не имеет отношения.
По словам Зеленского, нынешняя ситуация в Крыму является прямым ответом РФ. И привел в пример арест замглавы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем.
"РФ обвиняет этого политолога, журналиста, телеведущего и преподавателя права в попытке подрыва газопровода. Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права", - заявил Зеленский.
Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ России задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне - "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис".*
*Экстремистская организация, запрещенная в России.