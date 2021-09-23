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Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке
Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:35
2021-09-23T20:35
2021-09-23T20:35
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке.Встреча началась с обмена рукопожатиями и протокольной съемки, после чего журналистов попросили покинуть комнату переговоров.
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в мире, сергей лавров, жозеп боррель
Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке
Глава МИД Лавров и глава европейской дипломатии Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке