https://ria.ru/20210923/oon-1751530845.html

Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке

Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров и Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:35

2021-09-23T20:35

2021-09-23T20:35

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проводят переговоры в Нью-Йорке.Встреча началась с обмена рукопожатиями и протокольной съемки, после чего журналистов попросили покинуть комнату переговоров.

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2021

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в мире, сергей лавров, жозеп боррель