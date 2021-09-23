https://ria.ru/20210923/oligarkhi-1751455226.html

Верховная Рада приняла закон "Об олигархах"

Верховная Рада приняла закон "Об олигархах" - РИА Новости, 23.09.2021

Верховная Рада приняла закон "Об олигархах"

Парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:55

2021-09-23T13:55

2021-09-23T13:59

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владимир зеленский

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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.Такое решение на заседании в четверг поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.Решение о признании человека олигархом принимает СНБО на основании представления кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Согласно закону, олигархам запрещается делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, финансировать политическую агитацию и митинги, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации. В законе также приведен перечень публичных служащих, которых обяжут подавать декларации в случае контакта с олигархом или его представителем. Декларировать встречи с олигархом теперь будут должны в том числе руководители госкомпаний, и даже патронатная служба офиса президента и Верховной рады.Под контактом подразумевается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания. Олигарх и его представители перед началом встречи с публичным служащим должны будут предупреждать о факте включения в реестр олигархов. Непредоставление декларации о контактах с олигархами является основанием для привлечения к политической и/или дисциплинарной ответственности.Декларация о контактах не подается, если они состоялись на официальных мероприятиях, которые транслируются в режиме прямой трансляции на радио, телевидении или через интернет.Решение об исключении из реестра олигархов принимается, если человек не отвечает одновременно минимум двум из четырех законодательных критериев, определяющих "статус олигарха". Он должен подать в СНБО заявление и документы, подтверждающие отсутствие у него таких признаков.Предусматривается, что закон вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу и утрачивает силу через 10 лет.В Раде считают этот проект "пустышкой", принятие которого только увеличит число олигархов. Спикер парламента Дмитрий Разумков ранее заявлял, что документ создаст конфликт интересов. Эксперты считают, что представленный законопроект не имеет ничего общего с борьбой против коррупции или совершенствованием антимонопольного законодательства.Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов. СНБО сообщил, что сейчас в стране 13 олигархов, имеющих большое влияние внутри страны и за ее границами.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий разумков