https://ria.ru/20210923/obvinenie-1751403043.html

Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму

Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму - РИА Новости, 23.09.2021

Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму

Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову следствие ужесточило обвинение в совершении диверсии в Крыму,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:42

2021-09-23T08:42

2021-09-23T08:42

происшествия

республика крым

нариман джелял

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову следствие ужесточило обвинение в совершении диверсии в Крыму, сообщил адвокат Николай Полозов.Суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них - Джелялов, которого подозревали в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет.Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признает и показания не дает, добавил адвокат. Состояние здоровья Джелялова удовлетворительное, а условия содержания особых нареканий пока не вызывают, написал Полозов.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ России задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне - "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии организации "Меджлис"*.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

республика крым

россия

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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. 2021-09-23T08:42 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, нариман джелял, россия