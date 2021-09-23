https://ria.ru/20210923/obvinenie-1751403043.html
Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму
Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму - РИА Новости, 23.09.2021
Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму
Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову следствие ужесточило обвинение в совершении диверсии в Крыму,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:42
2021-09-23T08:42
2021-09-23T08:42
происшествия
республика крым
нариман джелял
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову следствие ужесточило обвинение в совершении диверсии в Крыму, сообщил адвокат Николай Полозов.Суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них - Джелялов, которого подозревали в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет.Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признает и показания не дает, добавил адвокат. Состояние здоровья Джелялова удовлетворительное, а условия содержания особых нареканий пока не вызывают, написал Полозов.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ России задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне - "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии организации "Меджлис"*.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html
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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию
Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии.
2021-09-23T08:42
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происшествия, республика крым, нариман джелял, россия
Одному из руководителей "Меджлиса"* ужесточили обвинение в диверсии в Крыму
Одному из руководителей "Меджлиса"* Джелялову ужесточили обвинение в диверсии в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости.
Одному из руководителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову следствие ужесточило обвинение в совершении диверсии в Крыму, сообщил адвокат Николай Полозов
.
Суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них - Джелялов, которого подозревали в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет.
"Теперь по версии следствия ФСБ он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы по п. "а", ч. 2 ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы. И по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ - незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы - от 10 до 15 лет лишения свободы", - написал Полозов в Facebook.
Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признает и показания не дает, добавил адвокат. Состояние здоровья Джелялова удовлетворительное, а условия содержания особых нареканий пока не вызывают, написал Полозов.
Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.
Как сообщалось ранее, 4 сентября сотрудники ФСБ
России задержали жителей Крыма: посредника – зампредседателя "Меджлиса"* Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза Ахтемовых. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне
- "так называемой оперативной службой "Таврия" при участии организации "Меджлис"*.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России