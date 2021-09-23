https://ria.ru/20210923/oblomki-1751396834.html

В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021

В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T05:23

2021-09-23T05:23

2021-09-23T09:48

происшествия

хабаровский край

ми-8

ан-26

крушение ан-26 под хабаровском

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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.Эту информацию агентству подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края."Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", — уточнила собеседница агентства.В Восточном МСУТ Следственного комитета России добавили, что уже провели допрос авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.По информации краевого главка МЧС, судьба шести членов экипажа самолета до сих пор неизвестна.На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра (по местному времени) в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 краевого авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации.Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.

https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html

https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, ми-8, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском