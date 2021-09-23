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В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T05:23
2021-09-23T09:48
происшествия
хабаровский край
ми-8
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.Эту информацию агентству подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края."Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", — уточнила собеседница агентства.В Восточном МСУТ Следственного комитета России добавили, что уже провели допрос авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.По информации краевого главка МЧС, судьба шести членов экипажа самолета до сих пор неизвестна.На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра (по местному времени) в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 краевого авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации.Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.
https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html
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происшествия, хабаровский край, ми-8, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском
05:23 23.09.2021 (обновлено: 09:48 23.09.2021)
 
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В районе хабаровской горнолыжной базы на вершине хребта нашли обломки пропавшего Ан-26

© МЧС РоссииМесто падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадр из видео
Место падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Кадр из видео
© МЧС России
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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.
Эту информацию агентству подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края.
"Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", — уточнила собеседница агентства.
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В Восточном МСУТ Следственного комитета России добавили, что уже провели допрос авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.
"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
По информации краевого главка МЧС, судьба шести членов экипажа самолета до сих пор неизвестна.
На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра (по местному времени) в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 краевого авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации.
Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.
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ПроисшествияХабаровский крайМи-8Ан-26Крушение Ан-26 под Хабаровском
 
 
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