https://ria.ru/20210923/oblomki-1751396834.html
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 - РИА Новости, 23.09.2021
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T05:23
2021-09-23T05:23
2021-09-23T09:48
происшествия
хабаровский край
ми-8
ан-26
крушение ан-26 под хабаровском
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ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.Эту информацию агентству подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края."Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", — уточнила собеседница агентства.В Восточном МСУТ Следственного комитета России добавили, что уже провели допрос авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.По информации краевого главка МЧС, судьба шести членов экипажа самолета до сих пор неизвестна.На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра (по местному времени) в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 краевого авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации.Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.
https://ria.ru/20210922/delo-1751357499.html
https://ria.ru/20210922/avarii-1751309400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровский край, ми-8, ан-26, крушение ан-26 под хабаровском
05:23 23.09.2021 (обновлено: 09:48 23.09.2021)
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
В районе хабаровской горнолыжной базы на вершине хребта нашли обломки пропавшего Ан-26
ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости.
В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае
обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26
, исчезнувшего с радаров накануне, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.
Эту информацию агентству подтвердили в дирекции заповедников Хабаровского края.
"Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника. Наши сотрудники помогают спасателям ориентироваться на местности", — уточнила собеседница агентства.
В Восточном МСУТ Следственного комитета России добавили, что уже провели допрос авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.
"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
По информации краевого главка МЧС, судьба шести членов экипажа самолета до сих пор неизвестна.
На ночь поиски с воздуха прекращались из-за плохой видимости и погоды. Утром из регионального центра (по местному времени) в предполагаемый район нахождения пропавшего самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8
краевого авиационно-спасательного центра МЧС
России со спасателями на борту. Также на место направляется воздушное судно Росавиации
.
Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.
Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска — предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.