https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html
Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации
Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации - РИА Новости, 23.09.2021
Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации, передает местное издание Global News. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:52
2021-09-23T16:52
2021-09-23T18:24
в мире
канада
гельмут оберлендер
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации, передает местное издание Global News.Оно цитирует представителя семьи 97-летнего Оберлендера, который сообщил, что он умер в своем доме в провинции Онтарио в окружении родных.Во время Второй мировой войны Оберлендер служил в зондеркоманде СД и убивал цыган и евреев на оккупированной территории СССР — он причастен к гибели по меньшей мере 23 тысяч человек. После войны эмигрировал в Канаду вместе с женой, скрыв эпизоды участия в геноциде. Эти детали стали известны в 1995 году. После многолетнего судебного процесса и серии апелляций в 2017 году суд признал его виновным в причастности к совершению военных преступлений и лишил гражданства Канады. Оберлендера должны были депортировать, однако его адвокаты продолжали оспаривать решение суда.
https://ria.ru/20210508/prestupleniya-1731455278.html
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в мире, канада, гельмут оберлендер
16:52 23.09.2021 (обновлено: 18:24 23.09.2021)
Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дождавшись депортации
Умер нацистский преступник Оберлендер, которого должны были депортировать из Канады