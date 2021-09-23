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ФНС начала рассылать налоговые уведомления россиянам
ФНС начала рассылать налоговые уведомления россиянам - РИА Новости, 23.09.2021
ФНС начала рассылать налоговые уведомления россиянам
Федеральная налоговая служба РФ начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:26
2021-09-23T12:26
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, всего будет направлено 67,1 миллиона таких уведомлений, из них 22,5 миллиона – в электронном виде, говорится в сообщении ведомства."Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года", - сообщила служба. Общий объем начислений налогов по ним составил 299,2 миллиарда рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году.Налоговая служба обращает внимание на изменения, которые произошли в 2020 году, за который гражданам начислены налоги. В частности, в перечень легковых автомобилей, попадающих под повышенное обложение – так называемый налог на роскошь - дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.По земельному налогу в ряде регионов была изменена кадастровая оценка земель. Каждый собственник может ознакомиться с ней на сайте Росреестра. При этом в некоторых субъектах РФ действуют различные льготы и специальные коэффициенты как по транспортному, так и по земельному налогу."Рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам через почтовые отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года", - напоминает ФНС.
https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия
12:26 23.09.2021
 
ФНС начала рассылать налоговые уведомления россиянам

ФНС начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений россиянам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ начала ежегодную рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, всего будет направлено 67,1 миллиона таких уведомлений, из них 22,5 миллиона – в электронном виде, говорится в сообщении ведомства.
"Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года", - сообщила служба. Общий объем начислений налогов по ним составил 299,2 миллиарда рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году.
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По земельному налогу в ряде регионов была изменена кадастровая оценка земель. Каждый собственник может ознакомиться с ней на сайте Росреестра. При этом в некоторых субъектах РФ действуют различные льготы и специальные коэффициенты как по транспортному, так и по земельному налогу.
"Рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам через почтовые отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года", - напоминает ФНС.
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Россия
 
 
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