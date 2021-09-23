Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ
Актер Эдди Мерфи подписал контракт с Amazon Studios на создание нескольких проектов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комедийный актер, продюсер и режиссер Эдди Мерфи подписал крупный контракт с компанией Amazon Studios, теперь он должен будет сняться в трех фильмах и поучаствовать в разработке других оригинальных проектов, сообщает The Wrap.
"Эдди — легенда как перед камерой, так и за ней, — приводят слова главы Amazon Studios Дженнифер Салке в издании. — Он обладает невероятным комедийным и драматическим талантами и постоянно преподносит зрителям по всему миру интересные истории и персонажей. Мы очень рады помочь ему продолжить эту традицию и официально приветствовать Эдди в семье Amazon".
В The Wrap отмечают, что контракт был подписан вскоре после выхода на потоковом сервисе компании комедии "Поездка в Америку 2". Премьера состоялась в марте этого года. По данным Amazon, картина стала одним из главных хитов на платформе.
В каких трех фильмах появится номинант на премию "Оскар" и о чем они будут, пока неизвестно. Также не раскрывают подробности о других проектах, в которых должен будет участвовать Мерфи. Но он сможет решать — сниматься ему в них или нет.
Среди предстоящих работ актера — четвертая часть комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также пока безымянный фильм Кеньи Берриса, в котором Эдди Мерфи снимется с Джона Хиллом. Обе картины выйдут на Netflix.