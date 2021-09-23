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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/murphy-1751426565.html
Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ
Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2021
Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ
Комедийный актер, продюсер и режиссер Эдди Мерфи подписал крупный контракт с компанией Amazon Studios, теперь он должен будет сняться в трех фильмах и... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:40
2021-09-23T17:40
культура
эдди мерфи
новости культуры
кино и сериалы
сша
netflix
джона хилл
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комедийный актер, продюсер и режиссер Эдди Мерфи подписал крупный контракт с компанией Amazon Studios, теперь он должен будет сняться в трех фильмах и поучаствовать в разработке других оригинальных проектов, сообщает The Wrap. В The Wrap отмечают, что контракт был подписан вскоре после выхода на потоковом сервисе компании комедии "Поездка в Америку 2". Премьера состоялась в марте этого года. По данным Amazon, картина стала одним из главных хитов на платформе. В каких трех фильмах появится номинант на премию "Оскар" и о чем они будут, пока неизвестно. Также не раскрывают подробности о других проектах, в которых должен будет участвовать Мерфи. Но он сможет решать — сниматься ему в них или нет. Среди предстоящих работ актера — четвертая часть комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также пока безымянный фильм Кеньи Берриса, в котором Эдди Мерфи снимется с Джона Хиллом. Обе картины выйдут на Netflix.
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эдди мерфи, новости культуры, кино и сериалы, сша, netflix, джона хилл, amazon.com, inc.
17:40 23.09.2021
 
Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ

Актер Эдди Мерфи подписал контракт с Amazon Studios на создание нескольких проектов

© AFP 2021 / Angela WeissЭдди Мерфи
Эдди Мерфи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комедийный актер, продюсер и режиссер Эдди Мерфи подписал крупный контракт с компанией Amazon Studios, теперь он должен будет сняться в трех фильмах и поучаствовать в разработке других оригинальных проектов, сообщает The Wrap.

"Эдди — легенда как перед камерой, так и за ней, — приводят слова главы Amazon Studios Дженнифер Салке в издании. — Он обладает невероятным комедийным и драматическим талантами и постоянно преподносит зрителям по всему миру интересные истории и персонажей. Мы очень рады помочь ему продолжить эту традицию и официально приветствовать Эдди в семье Amazon".

В The Wrap отмечают, что контракт был подписан вскоре после выхода на потоковом сервисе компании комедии "Поездка в Америку 2". Премьера состоялась в марте этого года. По данным Amazon, картина стала одним из главных хитов на платформе.
В каких трех фильмах появится номинант на премию "Оскар" и о чем они будут, пока неизвестно. Также не раскрывают подробности о других проектах, в которых должен будет участвовать Мерфи. Но он сможет решать — сниматься ему в них или нет.
Среди предстоящих работ актера — четвертая часть комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также пока безымянный фильм Кеньи Берриса, в котором Эдди Мерфи снимется с Джона Хиллом. Обе картины выйдут на Netflix.
Роальд Даль. Матильда. Издательство Самокат, 2013 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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КультураЭдди МерфиНовости культурыКино и сериалыСШАNetflixДжона ХиллAmazon.com, Inc.
 
 
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