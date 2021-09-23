https://ria.ru/20210923/murphy-1751426565.html

Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ

Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2021

Эдди Мерфи подписал крупный контракт с Amazon, пишут СМИ

Комедийный актер, продюсер и режиссер Эдди Мерфи подписал крупный контракт с компанией Amazon Studios, теперь он должен будет сняться в трех фильмах и... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:40

2021-09-23T17:40

2021-09-23T17:40

культура

эдди мерфи

новости культуры

кино и сериалы

сша

netflix

джона хилл

amazon.com, inc.

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Комедийный актер, продюсер и режиссер Эдди Мерфи подписал крупный контракт с компанией Amazon Studios, теперь он должен будет сняться в трех фильмах и поучаствовать в разработке других оригинальных проектов, сообщает The Wrap. В The Wrap отмечают, что контракт был подписан вскоре после выхода на потоковом сервисе компании комедии "Поездка в Америку 2". Премьера состоялась в марте этого года. По данным Amazon, картина стала одним из главных хитов на платформе. В каких трех фильмах появится номинант на премию "Оскар" и о чем они будут, пока неизвестно. Также не раскрывают подробности о других проектах, в которых должен будет участвовать Мерфи. Но он сможет решать — сниматься ему в них или нет. Среди предстоящих работ актера — четвертая часть комедийного боевика "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также пока безымянный фильм Кеньи Берриса, в котором Эдди Мерфи снимется с Джона Хиллом. Обе картины выйдут на Netflix.

https://ria.ru/20210923/netflix-1751318114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдди мерфи, новости культуры, кино и сериалы, сша, netflix, джона хилл, amazon.com, inc.