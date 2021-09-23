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Мурманская область
https://ria.ru/20210923/murmansk-1751506878.html
Парк в мурманской Териберке остановит "дикий" туризм
Парк в мурманской Териберке остановит "дикий" туризм - РИА Новости, 23.09.2021
Парк в мурманской Териберке остановит "дикий" туризм
Создание природного парка в знаменитом селе Териберка Мурманской области на берегу Баренцева моря позволит остановить "дикий" туризм, который вредит природе, но РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:55
2021-09-23T17:55
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
новости - туризм
баренцево море
россия
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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Создание природного парка в знаменитом селе Териберка Мурманской области на берегу Баренцева моря позволит остановить "дикий" туризм, который вредит природе, но не должно снизить турпоток, сообщил на брифинге председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.Небольшой поселок Териберка привлек внимание туристов в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". С каждым годом поток желающих полюбоваться северным сиянием и водопадом, каменными и песчаными пляжами океана становился все больше. В некогда пустынном населенном пункте появились кемпинги, коттеджи и рестораны, гостям предлагают морскую рыбалку, кайтинг, дайвинг, снегоходные туры и пешие походы. По данным ученых, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год, сейчас турпоток приблизился к максимуму и достигает 40 тысяч человек, вокруг Териберки снизилось число краснокнижных растений и лишайников, популярные места вытоптаны вплоть до торфа.На прошлой неделе мурманский губернатор Андрей Чибис сообщил о создании природного парка "Териберка" площадью около 2,5 тысячи гектаров, что позволит развивать на этой территории туризм и сохранять природные комплексы."Снижения турпотока мы не ожидаем. Ожидаем, что туризм станет регулируемым, и мы получим сохранение природы, о котором просили местные жители, получим осознанного и организованного туриста, который не будет разбивать лагерь там, где это не полагается, и разводить костры в запрещенных местах", - сказал Елисеев.Замгубернатора области Ольга Кузнецова отметила, что, по официальным данным, Териберку посещают 40 тысяч человек в год, но на самом деле число туристов намного больше, в большинстве случаев это неорганизованные группы, которые путешествуют в сопровождении гидов и без них. "Такой стихийный туризм привел к тому, что тундровый ландшафт Териберки оказался очень сильно поврежден, большая антропогенная нагрузка. Мы подключили экологические организации, они провели исследование на территории Териберки, за последние несколько лет исчезли многие виды краснокнижных растений, нарушен почвенный слой. Был сделан вывод, что необходимо создавать охранный режим", - заявила Кузнецова.По ее словам, сами жители Териберки были заинтересованы в создании природного парка. Теперь власти региона совместно с экологами и другими специалистами намерены создать в Териберке удобную инфраструктуру – проложить пешие тропы, оборудовать стоянки, смотровые площадки и места для костров. "Это другой уровень сервиса и комфорта, в том числе для маломобильных туристов", - добавила Кузнецова. Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства области Сергей Абаринов сообщил, что в парке за порядком будут следить восемь рейнджеров на вездеходной технике и снегоходах, дружина из местных жителей и волонтеры от предпринимателей.Усиленный контроль будет, в том числе, распространен на выход маломерных судов в Баренцевом море, чтобы снизить риск несчастных случаев. Для посещения Териберки туристам и туркомпаниям необходимо оставить заявление на сайте минприроды региона, жителям Териберки подобные разрешения не требуются.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html
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мурманская область, андрей чибис, новости - туризм, баренцево море, россия
17:55 23.09.2021
 
Парк в мурманской Териберке остановит "дикий" туризм

Елисеев: парк в мурманской Териберке остановит "дикий" туризм, не снизив турпоток

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЗалив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове
Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МУРМАНСК, 23 сен – РИА Новости. Создание природного парка в знаменитом селе Териберка Мурманской области на берегу Баренцева моря позволит остановить "дикий" туризм, который вредит природе, но не должно снизить турпоток, сообщил на брифинге председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.
Небольшой поселок Териберка привлек внимание туристов в 2014 году после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". С каждым годом поток желающих полюбоваться северным сиянием и водопадом, каменными и песчаными пляжами океана становился все больше. В некогда пустынном населенном пункте появились кемпинги, коттеджи и рестораны, гостям предлагают морскую рыбалку, кайтинг, дайвинг, снегоходные туры и пешие походы. По данным ученых, предельная емкость района – 60 тысяч туристов в год, сейчас турпоток приблизился к максимуму и достигает 40 тысяч человек, вокруг Териберки снизилось число краснокнижных растений и лишайников, популярные места вытоптаны вплоть до торфа.
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На прошлой неделе мурманский губернатор Андрей Чибис сообщил о создании природного парка "Териберка" площадью около 2,5 тысячи гектаров, что позволит развивать на этой территории туризм и сохранять природные комплексы.
"Снижения турпотока мы не ожидаем. Ожидаем, что туризм станет регулируемым, и мы получим сохранение природы, о котором просили местные жители, получим осознанного и организованного туриста, который не будет разбивать лагерь там, где это не полагается, и разводить костры в запрещенных местах", - сказал Елисеев.
Замгубернатора области Ольга Кузнецова отметила, что, по официальным данным, Териберку посещают 40 тысяч человек в год, но на самом деле число туристов намного больше, в большинстве случаев это неорганизованные группы, которые путешествуют в сопровождении гидов и без них. "Такой стихийный туризм привел к тому, что тундровый ландшафт Териберки оказался очень сильно поврежден, большая антропогенная нагрузка. Мы подключили экологические организации, они провели исследование на территории Териберки, за последние несколько лет исчезли многие виды краснокнижных растений, нарушен почвенный слой. Был сделан вывод, что необходимо создавать охранный режим", - заявила Кузнецова.
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По ее словам, сами жители Териберки были заинтересованы в создании природного парка. Теперь власти региона совместно с экологами и другими специалистами намерены создать в Териберке удобную инфраструктуру – проложить пешие тропы, оборудовать стоянки, смотровые площадки и места для костров. "Это другой уровень сервиса и комфорта, в том числе для маломобильных туристов", - добавила Кузнецова. Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства области Сергей Абаринов сообщил, что в парке за порядком будут следить восемь рейнджеров на вездеходной технике и снегоходах, дружина из местных жителей и волонтеры от предпринимателей.
Усиленный контроль будет, в том числе, распространен на выход маломерных судов в Баренцевом море, чтобы снизить риск несчастных случаев. Для посещения Териберки туристам и туркомпаниям необходимо оставить заявление на сайте минприроды региона, жителям Териберки подобные разрешения не требуются.
 
Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисНовости - ТуризмБаренцево мореРоссия
 
 
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