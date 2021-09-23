https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html

В Стамбуле выдали "черную метку" сторонникам Москвы

В Стамбуле выдали "черную метку" сторонникам Москвы - РИА Новости, 23.09.2021

В Стамбуле выдали "черную метку" сторонникам Москвы

В Греции и на Кипре — чистка неугодных. Против священнослужителей возбуждают уголовные дела — из-за несогласия с решением Константинопольского патриарха... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:00

2021-09-23T13:28

религия

стамбул

москва

кипр

московская патриархия

русская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация на украине

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Олег Налисник. В Греции и на Кипре — чистка неугодных. Против священнослужителей возбуждают уголовные дела — из-за несогласия с решением Константинопольского патриарха Варфоломея признать украинских раскольников. Репрессии возмутили простых верующих. Чем обернется показательная расправа — в материале РИА Новости.Бесконечный судПротивостояние церквей набирает обороты. Заявление митрополита Киккского Никифора на конференции в Москве наделало шуму на родине. Православные киприоты задаются вопросом: "А не прав ли он?" Иерарх осудил прошлогоднее решение синода островного государства признать "Православную церковь Украины", созданную в конце 2018-го вопреки канонам."Некоторые обвиняют православную Московскую патриархию в том, что она грубо, поспешно и с экклезиологической точки зрения безосновательно прервала евхаристическое общение со Вселенской патриархией Константинополя, а позднее — с примкнувшими к ней Элладской и Александрийской церквами, или по крайней мере с теми из епископов, кто согласился на сослужение с клириками раскольнических общин <…> Решение прервать общение сразу с тремя церквами <…> было правильным и оправданным", — сказал митрополит.Владыка Никифор — один из наиболее ярких представителей партии несогласных в Кипрской церкви. И эта группа священнослужителей оказалась под ударом. Причем светских властей. Так, уже второй месяц длится суд над митрополитом Морфским Неофитом, которого обвиняют в нарушении коронавирусных запретов.Первое заседание, еще в августе, началось акцией протеста десятков верующих, уверенных в политических мотивах дела. И закончилось скандалом. Адвокат подсудимого Никос Клиридис сообщил, что защите не позволили даже высказаться. Поэтому, по его словам, с прокурорами приходится общаться через СМИ.А ведь процесс пошел именно с кипрских газет: за неделю до вызова на следствие провластные издания принялись обвинять Неофита как в грубом нарушении карантинных правил, так и "проповеди мракобесия": якобы митрополит не благословил верующих вакцинироваться. "Он тянет нас назад в средневековье", — уверяли заголовки.Однако, как это часто бывает, в реальности все было иначе. Митрополит действительно высказывался о вакцинации. Правда, в другом ключе: "Это медицинский вопрос, а не религиозный, поэтому каждый принимает решение после консультаций с врачом, а не священником".Но это на суде не цитировали. Не упоминали особо и в СМИ. В отличие от многочисленных высказываний в поддержку верующих канонической Украинской церкви и против раскольников."Привет" непокорнымУкраинский вопрос сразу стал для Кипра проблемным. В момент создания раскольнической структуры предстоятель местных православных архиепископ Хризостом однозначно высказывался против нее. Но спустя два года резко сменил риторику: призвал обсудить ситуацию на синоде — высшем административном органе.После ожесточенных споров раскольников все же признали: голосование сторонники автокефалии выиграли с минимальным перевесом. Против были наиболее влиятельные священнослужители, которых теперь под коронавирусным предлогом затащили в суд.При этом ограничения, вызывавшие недовольство у духовенства, в той или иной степени нарушали все приходы. Дошло до того, что перед митрополитами в июне объяснялся сам президент республики. После той встречи архиепископ Хризостом указал на "проблемы с церковной дисциплиной". Но не из-за масок и вакцин, а из-за Украины."Если они не уважают священный синод, его решения, то Церковь должна быть строгой к ним. У меня есть способы поставить их на место", — говорил он о непокорных собратьях. Это митрополиты Лимассольский Афанасий, Морфский Неофит, Киккский Никифор, Тамасосский Исаия, а также епископы Амафунтский Николай и Ледрский Епифаний. Архиепископ прямо сказал, что по Украине "не может быть больше никаких дискуссий".И началось давление. Иерархам вменяют "грубое нарушение санитарных правил". Например, на одной из служб митрополита Никифора почти из ста верующих около десяти были без масок, что стало поводом для дела против священнослужителя.Послание ФанараЗа пандемийную "дубинку" взялись и в другой православной грекоязычной церкви — Элладской. Та за год до Кипрской признала украинских раскольников, встав на сторону патриарха Варфоломея. По такой же схеме: решение принял синод. И точно с такими же последствиями: влиятельные митрополиты выступили против. И еще в 2019-м глава Константинопольского патриархата публично пообещал "вразумить" непокорных.Прежде всего — митрополитов Китирского Серафима и Этолийского Косьму. В июне прошлого года на них завел дело церковный суд: дескать, они отказались подчиняться распоряжению синода Элладской церкви об ограничениях для верующих. Процессом руководил глава Димитриадской епархии преосвященный Игнатий, наиболее видный сторонник украинских раскольников.Греческие СМИ однозначно связали судилище с автокефальным вопросом. Сторонники обвиняемых надеялись, что это затормозит дело. Но вышло иначе: в конце августа материалы внутрицерковного разбирательства передали в светский суд."Случай, конечно, беспрецедентный. Никогда не было такого, чтобы ради вопроса, связанного со здравоохранением, устраивали церковный суд. Причем над митрополитом. А духовных лиц такого уровня в Греции уважают все", — отмечает политолог Аркадий Малер.И преследуют именно противников ПЦУ. По словам собеседника РИА Новости, патриарх Варфоломей борется с РПЦ за влияние в православном мире. Он не только переманивает на свою сторону поместные церкви, занявшие нейтральную позицию в украинском вопросе, но и наказывает неугодных. А все из-за стремления стать главным над всеми христианами восточного обряда. Что противоречит канонам.Как подтверждение — сентябрьское решение Фанара (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) по не признавшим "новую церковь" единоверцам: "поместные церкви, не согласные с Константинополем, нарушают устои"."Но пока он реально влияет лишь на грекоязычные церкви — в частности, Кипрскую и Элладскую, — подчеркивает Малер. — Что мы и видим на примере преследования неугодных иерархов. Из Стамбула вполне могли позвонить".Однако меньше говорить о проблеме в Греции и на Кипре, несмотря на давление, не стали. Признавшие украинских раскольников церкви сами в итоге докатились до внутренних распрей.

https://ria.ru/20210917/raskol-1750390242.html

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стамбул, москва, кипр, московская патриархия, русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация на украине