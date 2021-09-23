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Минтруд разъяснил порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной

Минтруд разъяснил порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной - РИА Новости, 23.09.2021

Минтруд разъяснил порядок выдачи зарплаты, если дата выпадает на выходной

Зарплату должны перечислить накануне, если день зарплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, сообщается в Instagram Минтруда. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:17

2021-09-23T23:17

2021-09-23T23:17

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Зарплату должны перечислить накануне, если день зарплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, сообщается в Instagram Минтруда."Даты выплаты заработной платы определяются в каждой организации индивидуально. Но бывает, что день зарплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день. Когда ждать перечисление средств в таких случаях? Выплата должна быть накануне! Не позже последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день", - говорится в сообщении.

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2021

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия