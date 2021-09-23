01:15 23.09.2021 (обновлено: 01:16 23.09.2021)
Эксперт объяснил, как микрозаймы портят кредитную историю
Эксперт Иванов: наличие микрозайма само по себе портит кредитную историю гражданина
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заем в МФО человек обычно получает довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования — очень высокая процентная ставка, однако переплата — не единственный недостаток займа в МФО. Наличие микрокредита или так называемых "денег до зарплаты" в кредитной истории трактуется крупными кредитными организациями как негативная характеристика потенциального заемщика. Об этом рассказал агентству “Прайм” директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.
Такие выводы основаны на статистике: риск неплатежа по клиентам с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем по клиентам, которые никогда не обращались в МФО. А если клиент обращался в МФО три и более раз, то риск будущей просрочки кратно возрастает.
“Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта", — объяснил эксперт.
Однако отказы получают не все, кто хоть раз был клиентом микрофинансовой организации. Кредитный рейтинг — это лишь одна из составляющих при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Кроме того, банк при оценке риск-профиля клиента учитывает ряд других показателей — уровень дохода, сферу деятельности, возраст. Но низкий кредитный рейтинг повышает вероятность отрицательного решения по кредиту, заключил специалист.
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