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https://ria.ru/20210923/mikrozaymy-1751390133.html
Эксперт объяснил, как микрозаймы портят кредитную историю
Эксперт объяснил, как микрозаймы портят кредитную историю - РИА Новости, 23.09.2021
Эксперт объяснил, как микрозаймы портят кредитную историю
Заем в МФО человек обычно получает довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования — очень высокая... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T01:15
2021-09-23T01:16
экономика
кредит
промсвязьбанк
евгений иванов
банки
россия
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заем в МФО человек обычно получает довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования — очень высокая процентная ставка, однако переплата — не единственный недостаток займа в МФО. Наличие микрокредита или так называемых "денег до зарплаты" в кредитной истории трактуется крупными кредитными организациями как негативная характеристика потенциального заемщика. Об этом рассказал агентству “Прайм” директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.Такие выводы основаны на статистике: риск неплатежа по клиентам с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем по клиентам, которые никогда не обращались в МФО. А если клиент обращался в МФО три и более раз, то риск будущей просрочки кратно возрастает.Однако отказы получают не все, кто хоть раз был клиентом микрофинансовой организации. Кредитный рейтинг — это лишь одна из составляющих при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Кроме того, банк при оценке риск-профиля клиента учитывает ряд других показателей — уровень дохода, сферу деятельности, возраст. Но низкий кредитный рейтинг повышает вероятность отрицательного решения по кредиту, заключил специалист.
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экономика, кредит, промсвязьбанк, евгений иванов, банки, россия
01:15 23.09.2021 (обновлено: 01:16 23.09.2021)
 
Эксперт объяснил, как микрозаймы портят кредитную историю

Эксперт Иванов: наличие микрозайма само по себе портит кредитную историю гражданина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах на улице Москвы
Объявления о кредитах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заем в МФО человек обычно получает довольно просто, практически не предоставляя документов. Обратная сторона доступности такого кредитования — очень высокая процентная ставка, однако переплата — не единственный недостаток займа в МФО. Наличие микрокредита или так называемых "денег до зарплаты" в кредитной истории трактуется крупными кредитными организациями как негативная характеристика потенциального заемщика. Об этом рассказал агентству “Прайм” директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.
Такие выводы основаны на статистике: риск неплатежа по клиентам с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем по клиентам, которые никогда не обращались в МФО. А если клиент обращался в МФО три и более раз, то риск будущей просрочки кратно возрастает.
“Поэтому при наличии в кредитной истории большого количества микрозаймов банки с большой долей вероятности откажут клиенту в получении стандартного кредитного продукта", — объяснил эксперт.
Однако отказы получают не все, кто хоть раз был клиентом микрофинансовой организации. Кредитный рейтинг — это лишь одна из составляющих при проверке данных о заемщике при одобрении кредита. Кроме того, банк при оценке риск-профиля клиента учитывает ряд других показателей — уровень дохода, сферу деятельности, возраст. Но низкий кредитный рейтинг повышает вероятность отрицательного решения по кредиту, заключил специалист.
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ЭкономикаКредитПромсвязьбанкЕвгений ИвановБанкиРоссия
 
 
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