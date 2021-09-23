https://ria.ru/20210923/migratsiya-1751446033.html
В России разрабатывают новый закон о миграции
В России разрабатывают новый закон о миграции - РИА Новости, 23.09.2021
В России разрабатывают новый закон о миграции
Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:06
2021-09-23T13:06
2021-09-23T13:06
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может вступить в силу в 2024 году, сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов."Мы пишем большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время. По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году",- рассказал Адзинов на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму.Адзинов сообщил, что останется два основных вида въезда: визовый и безвизовый. Планируется ввести единый документ, который заменит все документы, оформляемые сейчас для иностранцев. Также, в частности, предполагается уточнить правила оказания медпомощи мигрантам в рамках ОМС и получение медицинских виз.
https://ria.ru/20210908/biometriya-1749119533.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В России разрабатывают новый закон о миграции
В МВД разрабатывают новый закон о миграции, он может вступить в силу в 2024 году