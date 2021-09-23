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МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций
МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций - РИА Новости, 23.09.2021
МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций
Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:29
2021-09-23T22:00
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с поправками в американский "закон Магнитского" с предложением ввести ограничения против 35 российский чиновников, бизнесменов и общественных деятелей.На Смоленской площади указали, что предугадать дальнейшие антироссийские шаги американских конгрессменов становится все труднее.В ведомстве предположили, что все происходящее стало следствием "острого кадрового голода" в Вашингтоне в части специалистов по России."Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", — заключили в МИД.Накануне стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.Законопроект внесли в качестве поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.
https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751466054.html
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в мире, сша, россия
21:29 23.09.2021 (обновлено: 22:00 23.09.2021)
 
МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций

МИД предостерег США от введения санкций против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с поправками в американский "закон Магнитского" с предложением ввести ограничения против 35 российский чиновников, бизнесменов и общественных деятелей.
На Смоленской площади указали, что предугадать дальнейшие антироссийские шаги американских конгрессменов становится все труднее.
В ведомстве предположили, что все происходящее стало следствием "острого кадрового голода" в Вашингтоне в части специалистов по России.
"Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", — заключили в МИД.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 14:58
Слуцкий назвал санкции США плохим пиар-ходом
Накануне стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Законопроект внесли в качестве поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 23:50
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