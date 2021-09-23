21:29 23.09.2021 (обновлено: 22:00 23.09.2021)
МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций
МИД предостерег США от введения санкций против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с поправками в американский "закон Магнитского" с предложением ввести ограничения против 35 российский чиновников, бизнесменов и общественных деятелей.
На Смоленской площади указали, что предугадать дальнейшие антироссийские шаги американских конгрессменов становится все труднее.
В ведомстве предположили, что все происходящее стало следствием "острого кадрового голода" в Вашингтоне в части специалистов по России.
"Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", — заключили в МИД.
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Накануне стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Законопроект внесли в качестве поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.
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