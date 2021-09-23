https://ria.ru/20210923/mid-1751535466.html

МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций

МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций - РИА Новости, 23.09.2021

МИД предостерег США от необдуманного шага по введению новых санкций

Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:29

2021-09-23T21:29

2021-09-23T22:00

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с поправками в американский "закон Магнитского" с предложением ввести ограничения против 35 российский чиновников, бизнесменов и общественных деятелей.На Смоленской площади указали, что предугадать дальнейшие антироссийские шаги американских конгрессменов становится все труднее.В ведомстве предположили, что все происходящее стало следствием "острого кадрового голода" в Вашингтоне в части специалистов по России."Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", — заключили в МИД.Накануне стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.Законопроект внесли в качестве поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.

https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751466054.html

https://ria.ru/20210922/sovfed-1751387407.html

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в мире, сша, россия