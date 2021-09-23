В МГИК не обнаружили нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Глава МГИК Ермолов: нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не обнаружили
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.