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В МГИК не обнаружили нарушений, способных повлиять на результаты выборов

В МГИК не обнаружили нарушений, способных повлиять на результаты выборов - РИА Новости, 23.09.2021

В МГИК не обнаружили нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления на прошедших 17-19 сентября выборах, в Москве не обнаружено, заявил глава Мосгоризбиркома Юрий... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:28

2021-09-23T16:28

2021-09-23T16:36

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления на прошедших 17-19 сентября выборах, в Москве не обнаружено, заявил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов."В Москве выборы проходили фактически под прожекторами. (…) Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления в городе Москве, у нас не установлено. Все 3660 участков своевременно составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии", - сказал Ермолов по видеосвязи на заседании ЦИК.Он добавил, что помимо наблюдателей на участках активно работали международные эксперты.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф