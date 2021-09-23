https://ria.ru/20210923/medvedi-1751396063.html

Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей

Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей - РИА Новости, 23.09.2021

Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей

Белые медведи включили в свой рацион яйца птиц, птенцов и рыбу, хотя раньше в основном питались тюленями, скорее всего, так медведи пытаются приспособится к... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T04:18

2021-09-23T04:18

2021-09-23T04:19

наука

арктика

илья мордвинцев

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Белые медведи включили в свой рацион яйца птиц, птенцов и рыбу, хотя раньше в основном питались тюленями, скорее всего, так медведи пытаются приспособится к изменению климата, которое наблюдается в Арктике, сообщил РИА Новости научный руководитель второго этапа экспедиции "Хозяин Арктики", специалист по климатологии и ледовой обстановке Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев."Хозяин Арктики" - экологический проект по авиаучету популяции белых медведей в Арктической зоне РФ. По мнению ученых, популяция белого медведя - индикатор состояния экосистемы всей Арктики. В мире, по экспертной оценке, насчитывается примерно 25 тысяч белых медведей, но точные исследования давно не проводились, поэтому важны новые знания о популяции этих краснокнижных животных.Как уточнил ученый, обычно рацион белого медведя составляют тюлени.Он пояснил, что климатические изменения в Арктике выражаются сокращением ледового покрова, отсутствием многолетних льдов и ранним таянием льдов.Он также отметил, что пока нельзя говорить об угрозе исчезновения белых медведей из-за изменения климата, но следить за состоянием этих зверей необходимо.По словам ученого, пока медведи в основном в летний период находятся на дрейфующих льдах, где находят достаточно питания и великолепно себя чувствуют.РИА Новости является главным информационным партнером проекта "Хозяин Арктики".

https://ria.ru/20210611/medvedi-1736589600.html

https://ria.ru/20210430/medvedi-1730741264.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, илья мордвинцев, россия