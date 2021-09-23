04:18 23.09.2021 (обновлено: 04:19 23.09.2021)
Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
Ученый Мордвинцев: белые медведи могли расширить свой рацион из-за изменения климата
© Фото : предоставлено WWF РоссииБелые медведи
© Фото : предоставлено WWF России
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Белые медведи включили в свой рацион яйца птиц, птенцов и рыбу, хотя раньше в основном питались тюленями, скорее всего, так медведи пытаются приспособится к изменению климата, которое наблюдается в Арктике, сообщил РИА Новости научный руководитель второго этапа экспедиции "Хозяин Арктики", специалист по климатологии и ледовой обстановке Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Илья Мордвинцев.
"Хозяин Арктики" - экологический проект по авиаучету популяции белых медведей в Арктической зоне РФ. По мнению ученых, популяция белого медведя - индикатор состояния экосистемы всей Арктики. В мире, по экспертной оценке, насчитывается примерно 25 тысяч белых медведей, но точные исследования давно не проводились, поэтому важны новые знания о популяции этих краснокнижных животных.
"В целом по сезонам мы не увидели существенных отличий (в численности - ред.) от предыдущих лет… Мы озабочены теми медведями, которые остаются в летний, безледный период, испытывая зачастую голод, истощение и гибель, оно присутствует. Вместе с тем, мы говорим о том, что медведи приспосабливаются к этим тяжелым условиям. Отмечается питание яйцами птенцов и птенцами, травяной растительностью, даже подтверждение охоты белого медведя на рыбу", - сказал Мордвинцев.
Как уточнил ученый, обычно рацион белого медведя составляют тюлени.
Он пояснил, что климатические изменения в Арктике выражаются сокращением ледового покрова, отсутствием многолетних льдов и ранним таянием льдов.
"Самки с медвежатами при выходе из берлог привыкли, что раньше льды еще были, и медведи уходили из берлог, а сейчас им нужно уйти раньше, иначе медвежата погибнут. Есть влияние климатических изменений на белых медведей в различных секторах Арктики по-разному", - сказал Мордвинцев.
Он также отметил, что пока нельзя говорить об угрозе исчезновения белых медведей из-за изменения климата, но следить за состоянием этих зверей необходимо.
По словам ученого, пока медведи в основном в летний период находятся на дрейфующих льдах, где находят достаточно питания и великолепно себя чувствуют.
РИА Новости является главным информационным партнером проекта "Хозяин Арктики".
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