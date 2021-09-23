https://ria.ru/20210923/mchs-1751539646.html

На Эльбрусе погиб альпинист

На Эльбрусе погиб альпинист - РИА Новости, 23.09.2021

На Эльбрусе погиб альпинист

Один альпинист из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь после ухудшения погоды, умер, трое найдены живыми, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:33

2021-09-23T22:33

2021-09-23T22:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Один альпинист из группы в составе 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь после ухудшения погоды, умер, трое найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги."Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более метра. Спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", - говорится в сообщении.Добавляется, что альпинисты зарегистрировали маршрут в МЧС России. Уточняется, что в группе 19 человек.

https://ria.ru/20210919/gora-1750853688.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия