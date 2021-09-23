https://ria.ru/20210923/mchs-1751538261.html
На Эльбрусе пропала группа альпинистов
На Эльбрусе пропала группа альпинистов - РИА Новости, 23.09.2021
На Эльбрусе пропала группа альпинистов
Спасатели пока не могут найти группу из 23 альпинистов, которые из-за ухудшения погоды на Эльбрусе и травмы, полученной одним из ее участников, попросили о... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:10
2021-09-23T22:10
2021-09-23T22:27
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
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НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Спасатели пока не могут найти группу из 23 альпинистов, которые из-за ухудшения погоды на Эльбрусе и травмы, полученной одним из ее участников, попросили о помощи, поиски проходят в тяжелейших погодных условиях, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером в четверг поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. На поисково-спасательные работы выдвинулись семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 20.47 мск четверга поисково-спасательная операция продолжается в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы."На место выехал начальник ГУМЧС России по КБР Михаил Надежин, наращивается группировка сил и средств спасателей МЧС России", - подчеркивает пресс-служба.
https://ria.ru/20210919/alpinist-1750829410.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия
22:10 23.09.2021 (обновлено: 22:27 23.09.2021)
На Эльбрусе пропала группа альпинистов
Спасатели пока не могут найти попросившую помощь на Эльбрусе группу из 23 альпинистов