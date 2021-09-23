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Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме
Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме - РИА Новости, 23.09.2021
Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме
Донецкая областная прокуратура сообщила, что мэру Макеевки в самопровозглашенной Донецкой народной республике заочно сообщили о подозрении в посягательстве на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:35
2021-09-23T16:35
в мире
украина
макеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Донецкая областная прокуратура сообщила, что мэру Макеевки в самопровозглашенной Донецкой народной республике заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.Имя подозреваемого не называется, однако с мая 2019 года главой администрации города является Сергей Голощапов."По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры 43-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщается на сайте прокуратуры.Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.Как отмечают в прокуратуре, в 2015 году так называемый подозреваемый активно сотрудничает с властями ДНР: до мая 2019 года занимал должность главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 стал главой администрации города. "Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в городе Макеевке функций местной власти", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что он участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав ополчения и формирует местный бюджет.
https://ria.ru/20210505/gorlovka-1731244257.html
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в мире, украина, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
16:35 23.09.2021
 
Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме

Мэра Макеевки заочно подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг ДНР
Флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Донецкая областная прокуратура сообщила, что мэру Макеевки в самопровозглашенной Донецкой народной республике заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Имя подозреваемого не называется, однако с мая 2019 года главой администрации города является Сергей Голощапов.
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"По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры 43-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщается на сайте прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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Как отмечают в прокуратуре, в 2015 году так называемый подозреваемый активно сотрудничает с властями ДНР: до мая 2019 года занимал должность главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 стал главой администрации города. "Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в городе Макеевке функций местной власти", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что он участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав ополчения и формирует местный бюджет.
 
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