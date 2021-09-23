https://ria.ru/20210923/makeevka-1751488749.html

Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме

Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме - РИА Новости, 23.09.2021

Мэру Макеевки заочно сообщили о подозрении в сепаратизме

Донецкая областная прокуратура сообщила, что мэру Макеевки в самопровозглашенной Донецкой народной республике заочно сообщили о подозрении в посягательстве на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:35

2021-09-23T16:35

2021-09-23T16:35

в мире

украина

макеевка

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149864/25/1498642527_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_67c6763004deb50e3628034be2a22cc7.jpg

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Донецкая областная прокуратура сообщила, что мэру Макеевки в самопровозглашенной Донецкой народной республике заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.Имя подозреваемого не называется, однако с мая 2019 года главой администрации города является Сергей Голощапов."По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры 43-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщается на сайте прокуратуры.Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.Как отмечают в прокуратуре, в 2015 году так называемый подозреваемый активно сотрудничает с властями ДНР: до мая 2019 года занимал должность главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 стал главой администрации города. "Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в городе Макеевке функций местной власти", - говорится в сообщении.В прокуратуре добавили, что он участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав ополчения и формирует местный бюджет.

https://ria.ru/20210505/gorlovka-1731244257.html

https://ria.ru/20210625/donbass-1738624291.html

украина

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр