https://ria.ru/20210923/lyaskin-1751484323.html

Суд смягчил приговор экс-сотруднику ФБК* Ляскину

Суд смягчил приговор экс-сотруднику ФБК* Ляскину - РИА Новости, 23.09.2021

Суд смягчил приговор экс-сотруднику ФБК* Ляскину

Мосгорсуд в четверг смягчил срок ограничения свободы с 12 до 10 месяцев бывшему сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в РФ организация-иноагент)... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:20

2021-09-23T16:20

2021-09-23T17:06

общество

фонд борьбы с коррупцией

россия

москва

николай ляскин

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг смягчил срок ограничения свободы с 12 до 10 месяцев бывшему сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Николаю Ляскину по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Ляскину наказание в виде года ограничения свободы: ему нельзя выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без уведомления инспекции и так далее. Решение обжаловала и прокуратура, и защита."Приговор суда первой инстанции по делу Ляскина смягчен. Вместо одного года ограничения свободы теперь 10 месяцев. Апелляционное представление прокурора, просившей запретить Ляскину покидать пределы Москвы (то есть запретить выезжать и в Подмосковье без уведомления) оставлено без удовлетворения", - сказал защитник.Как утверждает следствие, из-за призывов Ляскина и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Некоторые другие фигуранты этого дела тоже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20210827/yarmysh-1747555597.html

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общество, фонд борьбы с коррупцией, россия, москва, николай ляскин