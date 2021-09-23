16:20 23.09.2021 (обновлено: 17:06 23.09.2021)
Суд смягчил приговор экс-сотруднику ФБК* Ляскину
Суд смягчил до десяти месяцев срок ограничения свободы экс-сотруднику ФБК* Ляскину
© РИА Новости / аккаунт Николая ляскина в сети FacebookГлава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг смягчил срок ограничения свободы с 12 до 10 месяцев бывшему сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Николаю Ляскину по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.
В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Ляскину наказание в виде года ограничения свободы: ему нельзя выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья без уведомления инспекции и так далее. Решение обжаловала и прокуратура, и защита.
27 августа, 16:45Ярмыш обжаловала приговор
"Приговор суда первой инстанции по делу Ляскина смягчен. Вместо одного года ограничения свободы теперь 10 месяцев. Апелляционное представление прокурора, просившей запретить Ляскину покидать пределы Москвы (то есть запретить выезжать и в Подмосковье без уведомления) оставлено без удовлетворения", - сказал защитник.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ляскина и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Некоторые другие фигуранты этого дела тоже осуждены: Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, Олегу Навальному назначен условный срок, пресс-секретарь его брата Кира Ярмыш - 1,5 года ограничения свободы.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
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