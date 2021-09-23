https://ria.ru/20210923/luna-1751460781.html

Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

Россия начала подготовку к высадке человека на Луну - РИА Новости, 23.09.2021

Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:32

2021-09-23T14:32

2021-09-23T16:42

космос - риа наука

луна

россия

дмитрий рогозин

роскосмос

ангара (ракета)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну.Материалы госкорпорации опубликовали на сайте госзакупок.Указано, что по итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей."Роскосмос" впервые указал в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.О том, что на первом этапе лунной программы будут использовать "Ангару", глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Facebook в декабре 2020 года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также указывал, что сроки ее создания будут отложены по сравнению с предыдущим проектом.В тендер также входит разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность спутника Земли. В интервью РИА Новости в августе 2020 года Рогозин сообщал, что без этого комплекса высадка невозможна, но его разработка на тот момент не входила ни в одну из программ.Кроме того, контрактом предусмотрена разработка нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, строительного лунохода, "луномобиля", обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну. Многое из этого входило в проект "Федеральной космической программы на 2016-2025 годы" до ее секвестра в 2015-2016 годах.Далее документ предусматривает разработку сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного корабля.Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты необходимо представить в конце 2022 года. В целом всю программу нужно подготовить к середине ноября 2025-го.

https://ria.ru/20210921/luna-1751185530.html

https://ria.ru/20210918/raketa-1750632343.html

https://ria.ru/20210816/luna-1745959529.html

луна

россия

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космос - риа наука, луна, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета)