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Россия начала подготовку к высадке человека на Луну
Россия начала подготовку к высадке человека на Луну - РИА Новости, 23.09.2021
Россия начала подготовку к высадке человека на Луну
"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:32
2021-09-23T16:42
космос - риа наука
луна
россия
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну.Материалы госкорпорации опубликовали на сайте госзакупок.Указано, что по итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей."Роскосмос" впервые указал в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.О том, что на первом этапе лунной программы будут использовать "Ангару", глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Facebook в декабре 2020 года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также указывал, что сроки ее создания будут отложены по сравнению с предыдущим проектом.В тендер также входит разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность спутника Земли. В интервью РИА Новости в августе 2020 года Рогозин сообщал, что без этого комплекса высадка невозможна, но его разработка на тот момент не входила ни в одну из программ.Кроме того, контрактом предусмотрена разработка нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, строительного лунохода, "луномобиля", обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну. Многое из этого входило в проект "Федеральной космической программы на 2016-2025 годы" до ее секвестра в 2015-2016 годах.Далее документ предусматривает разработку сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного корабля.Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты необходимо представить в конце 2022 года. В целом всю программу нужно подготовить к середине ноября 2025-го.
https://ria.ru/20210921/luna-1751185530.html
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космос - риа наука, луна, россия, дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета)
14:32 23.09.2021 (обновлено: 16:42 23.09.2021)
 
Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

Роскосмос объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по подготовке пилотируемых полетов к Луне

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковСнимок Луны с борта МКС
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну.
Материалы госкорпорации опубликовали на сайте госзакупок.
Обработанное изображение лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Изображение охватывает область размером 200 на 175 километров, вмещая практически полностью кратер Тихо диаметром 86 километров - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Указано, что по итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта — 1,7 миллиарда рублей.
"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем", — говорится в материалах.
"Роскосмос" впервые указал в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.
О том, что на первом этапе лунной программы будут использовать "Ангару", глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Facebook в декабре 2020 года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также указывал, что сроки ее создания будут отложены по сравнению с предыдущим проектом.
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В тендер также входит разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность спутника Земли. В интервью РИА Новости в августе 2020 года Рогозин сообщал, что без этого комплекса высадка невозможна, но его разработка на тот момент не входила ни в одну из программ.
Кроме того, контрактом предусмотрена разработка нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, строительного лунохода, "луномобиля", обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну. Многое из этого входило в проект "Федеральной космической программы на 2016-2025 годы" до ее секвестра в 2015-2016 годах.
Далее документ предусматривает разработку сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного корабля.
Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты необходимо представить в конце 2022 года. В целом всю программу нужно подготовить к середине ноября 2025-го.
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Космос - РИА НаукаЛунаРоссияДмитрий РогозинРоскосмосАнгара (ракета)
 
 
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