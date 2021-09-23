https://ria.ru/20210923/loukoster-1751452181.html

S7 объявила название нового лоукостера

S7 объявила название нового лоукостера - РИА Новости, 23.09.2021

S7 объявила название нового лоукостера

Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:36

2021-09-23T13:36

2021-09-23T15:51

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7."Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", — отметили в пресс-службе.Компания отмечает, что маршрутная сеть нового перевозчика будет состоять из прямых межрегиональных направлений преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.В парк лоукостера войдут новые самолеты Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году их число достигнет 20.В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022-го.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/avia-1745898196.html

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2021

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