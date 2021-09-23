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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210923/loukoster-1751452181.html
S7 объявила название нового лоукостера
S7 объявила название нового лоукостера - РИА Новости, 23.09.2021
S7 объявила название нового лоукостера
Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:36
2021-09-23T15:51
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7."Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", — отметили в пресс-службе.Компания отмечает, что маршрутная сеть нового перевозчика будет состоять из прямых межрегиональных направлений преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.В парк лоукостера войдут новые самолеты Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году их число достигнет 20.В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022-го.
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s7 airlines, авиация, s7 group, россия, новости - туризм, туризм
13:36 23.09.2021 (обновлено: 15:51 23.09.2021)
 
S7 объявила название нового лоукостера

S7: новый российский лоукостер получит название Citrus

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет во время взлета в аэропорту "Домодедово"
Самолет во время взлета в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7.
"Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", — отметили в пресс-службе.
Компания отмечает, что маршрутная сеть нового перевозчика будет состоять из прямых межрегиональных направлений преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.
В парк лоукостера войдут новые самолеты Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году их число достигнет 20.
В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022-го.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 12:01В России
Авиабилеты по цене один рубль появятся в России, пишут СМИ
 
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