https://ria.ru/20210923/loukoster-1751452181.html
S7 объявила название нового лоукостера
S7 объявила название нового лоукостера - РИА Новости, 23.09.2021
S7 объявила название нового лоукостера
Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:36
2021-09-23T13:36
2021-09-23T15:51
s7 airlines
авиация
s7 group
россия
новости - туризм
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152564/26/1525642652_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3aa1b507b98335c7bea3d471863ea2.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7."Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", — отметили в пресс-службе.Компания отмечает, что маршрутная сеть нового перевозчика будет состоять из прямых межрегиональных направлений преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.В парк лоукостера войдут новые самолеты Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году их число достигнет 20.В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022-го.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/avia-1745898196.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152564/26/1525642652_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4791c6b83c9234f7b30564c427fffe17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 airlines, авиация, s7 group, россия, новости - туризм, туризм
13:36 23.09.2021 (обновлено: 15:51 23.09.2021)
S7 объявила название нового лоукостера
S7: новый российский лоукостер получит название Citrus
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7
.
"Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", — отметили в пресс-службе.
Компания отмечает, что маршрутная сеть нового перевозчика будет состоять из прямых межрегиональных направлений преимущественно в средней полосе России
, в обход Москвы
и Московской области
.
В парк лоукостера войдут новые самолеты Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году их число достигнет 20.
В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022-го.