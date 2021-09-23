https://ria.ru/20210923/lokdaun-1751441240.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна

В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна - РИА Новости, 23.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна

Российские власти не рассматривают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:38

2021-09-23T12:38

2021-09-23T13:04

россия

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские власти не рассматривают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний ограничения стали снимать, национальные экономики постепенно восстанавливаются.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии