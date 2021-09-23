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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/lokdaun-1751441240.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна
В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна - РИА Новости, 23.09.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна
Российские власти не рассматривают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:38
2021-09-23T13:04
россия
распространение коронавируса
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские власти не рассматривают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний ограничения стали снимать, национальные экономики постепенно восстанавливаются.
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россия, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:38 23.09.2021 (обновлено: 13:04 23.09.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности введения нового локдауна

Песков: решений о локдауне и ограничениях в России по COVID-19 пока не принималось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские власти не рассматривают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации президента каких-то обсуждений не ведется", — подчеркнул он.

Он напомнил, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.
С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний ограничения стали снимать, национальные экономики постепенно восстанавливаются.
 
Распространение коронавирусаРоссияДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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