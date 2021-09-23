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Утверждены критерии отбора зеленых проектов для льготного финансирования
Утверждены критерии отбора зеленых проектов для льготного финансирования - РИА Новости, 23.09.2021
Утверждены критерии отбора зеленых проектов для льготного финансирования
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил критерии отбора зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования, сообщает РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:41
2021-09-23T10:41
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил критерии отбора зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования, сообщает пресс-служба кабмина.Поясняется, что в документе прописаны конкретные параметры, при достижении которых на реализацию зеленого или адаптационного проекта можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы. Пресс-служба напоминает, что зеленые проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным (переходным) проектам такие требования не предъявляются. Вместе с тем они не должны противоречить российским приоритетам в экологии.Зеленый проект может быть запущен в сфере обращения с отходами, энергетики, строительства, промышленности, транспорта, водоснабжения, сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и окружающей среды. По каждому направлению разработаны конкретные качественные и количественные критерии. Например, изделия из биоразлагаемых материалов не должны приводить к образованию микропластика, а новым системам уличного освещения полагается потреблять на 20% меньше электроэнергии, чем их аналогам, поясняет пресс-служба.Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство. В числе критериев - ограничения на выбросы углекислого газа при добыче газа, нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, применение технологий улавливания и хранения парниковых газов, использование фторидных технологий при извлечении редкоземельных металлов. Этим же постановлением утверждаются требования к системе верификации проектов устойчивого развития. В них прописаны процедуры, необходимые для корректной оценки того или иного проекта, перечень подлежащих проверке документов, требования к компаниям (верификаторам), готовящим заключения, добавляет пресс-служба.Постановление поможет установить единые критерии для зеленых и адаптационных проектов, позволит сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты.
https://ria.ru/20210902/veter-1748425039.html
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экономика, михаил мишустин, россия
10:41 23.09.2021
 
Утверждены критерии отбора зеленых проектов для льготного финансирования

Премьер Мишустин утвердил критерии отбора зеленых проектов для льготного финансирования

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил критерии отбора зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России завершается подготовка нормативной базы для запуска системы льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Критерии отбора таких проектов своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в документе прописаны конкретные параметры, при достижении которых на реализацию зеленого или адаптационного проекта можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы. Пресс-служба напоминает, что зеленые проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным (переходным) проектам такие требования не предъявляются. Вместе с тем они не должны противоречить российским приоритетам в экологии.
Зеленый проект может быть запущен в сфере обращения с отходами, энергетики, строительства, промышленности, транспорта, водоснабжения, сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и окружающей среды. По каждому направлению разработаны конкретные качественные и количественные критерии. Например, изделия из биоразлагаемых материалов не должны приводить к образованию микропластика, а новым системам уличного освещения полагается потреблять на 20% меньше электроэнергии, чем их аналогам, поясняет пресс-служба.
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Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство. В числе критериев - ограничения на выбросы углекислого газа при добыче газа, нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, применение технологий улавливания и хранения парниковых газов, использование фторидных технологий при извлечении редкоземельных металлов. Этим же постановлением утверждаются требования к системе верификации проектов устойчивого развития. В них прописаны процедуры, необходимые для корректной оценки того или иного проекта, перечень подлежащих проверке документов, требования к компаниям (верификаторам), готовящим заключения, добавляет пресс-служба.
Постановление поможет установить единые критерии для зеленых и адаптационных проектов, позволит сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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