https://ria.ru/20210923/lavrov-1751542876.html

Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером

Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером - РИА Новости, 23.09.2021

Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:44

2021-09-23T23:44

2021-09-23T23:44

в мире

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генеральная ассамблея оон

генри киссинджер

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.Последний раз Лавров и Киссинджер беседовали в 2019 году также в Нью-Йорке. Тогда они обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.

https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html

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в мире, сша, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, генри киссинджер, россия