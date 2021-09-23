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Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером
Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером - РИА Новости, 23.09.2021
Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:44
2021-09-23T23:44
в мире
сша
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
генри киссинджер
россия
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.Последний раз Лавров и Киссинджер беседовали в 2019 году также в Нью-Йорке. Тогда они обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
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в мире, сша, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, генри киссинджер, россия
23:44 23.09.2021
 
Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером

Глава МИД Лавров встретился в Нью-Йорке с Киссинджером

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Душанбе - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.
Последний раз Лавров и Киссинджер беседовали в 2019 году также в Нью-Йорке. Тогда они обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.
Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер - один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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В миреСШАООНСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНГенри КиссинджерРоссия
 
 
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