https://ria.ru/20210923/lavrov-1751532437.html

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля - РИА Новости, 23.09.2021

МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались ситуация в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:49

2021-09-23T20:49

2021-09-23T23:07

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались ситуация в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранская ядерная сделка и ближневосточное урегулирование, сообщается на сайте МИД РФ в четверг."В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ (ближневосточное урегулирование - ред.)", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в ходе переговоров было затронуто состояние отношений России и ЕС.В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН отношения Евросоюза с РФ, а также ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в Афганистане, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы."Верховный представитель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, преследуя цель сделать эти отношения более стабильными и предсказуемыми. Сохраняются разногласия, в частности, в отношении нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии, а также защиты прав человека, киберугроз, дезинформации", - указывается в документе.В заявлении ЕС отмечается, что обсуждение также затронуло иранское ядерное досье, ситуацию в Ливии и Мали.

https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сергей лавров, жозеп боррель, оон, генеральная ассамблея оон