https://ria.ru/20210923/lavrov-1751532437.html
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля - РИА Новости, 23.09.2021
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля
На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались ситуация в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:49
2021-09-23T20:49
2021-09-23T23:07
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля "на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались ситуация в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранская ядерная сделка и ближневосточное урегулирование, сообщается на сайте МИД РФ в четверг."В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ (ближневосточное урегулирование - ред.)", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в ходе переговоров было затронуто состояние отношений России и ЕС.В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН отношения Евросоюза с РФ, а также ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в Афганистане, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы."Верховный представитель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, преследуя цель сделать эти отношения более стабильными и предсказуемыми. Сохраняются разногласия, в частности, в отношении нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии, а также защиты прав человека, киберугроз, дезинформации", - указывается в документе.В заявлении ЕС отмечается, что обсуждение также затронуло иранское ядерное досье, ситуацию в Ливии и Мали.
https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, жозеп боррель, оон, генеральная ассамблея оон
20:49 23.09.2021 (обновлено: 23:07 23.09.2021)
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Борреля
МИД: Лавров обсудил с Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля
"на полях" 76-й сессии Генассамблеи ООН
в Нью-Йорке
обсуждались ситуация в Афганистане
, на Украине
, в Мали
, а также иранская ядерная сделка и ближневосточное урегулирование, сообщается на сайте МИД РФ в четверг.
"В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД
и БВУ (ближневосточное урегулирование - ред.)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе переговоров было затронуто состояние отношений России и ЕС.
В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН отношения Евросоюза с РФ, а также ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, в Афганистане, говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Верховный представитель затронул некоторые проблемы в отношениях между ЕС и Россией, преследуя цель сделать эти отношения более стабильными и предсказуемыми. Сохраняются разногласия, в частности, в отношении нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, в области демократии, а также защиты прав человека, киберугроз, дезинформации", - указывается в документе.
В заявлении ЕС отмечается, что обсуждение также затронуло иранское ядерное досье, ситуацию в Ливии и Мали.