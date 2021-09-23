https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524418.html
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова - РИА Новости, 23.09.2021
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова
Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:39
2021-09-23T19:39
2021-09-23T20:44
в мире
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москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
россия
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В США высказались о мрачной дипломатии Лаврова
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова.По мнению журналистов, именно мастерство министра чаще всего мешало западным оппонентам Москвы продвигать свои интересы на международной арене."Ставить заслоны американской и европейской дипломатии <…> — для него это своего рода мрачное искусство", — посетовали в статье.Авторы публикации также вспомнили о реакции коллег российского министра на "трудные переговоры" с его участием."Говорят о Лаврове с уважением, пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться", — подытожили в статье.Помимо прочего, журналисты указали, что глава МИД России считается профессионалом, способным четко "донести до ООН посыл Москвы".Сергей Лавров сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Министр выступит с речью 25 сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html
https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html
https://rsport.ria.ru/20210908/emelyanenko-1749247440.html
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в мире, оон, нью-йорк (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, россия
19:39 23.09.2021 (обновлено: 20:44 23.09.2021)
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова
Foreign Policy: западные дипломаты не могут справиться с мастерством Лаврова