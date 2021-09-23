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Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова - РИА Новости, 23.09.2021
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова
Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:39
2021-09-23T20:44
в мире
оон
нью-йорк (город)
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
россия
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В США высказались о мрачной дипломатии Лаврова
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова.По мнению журналистов, именно мастерство министра чаще всего мешало западным оппонентам Москвы продвигать свои интересы на международной арене."Ставить заслоны американской и европейской дипломатии &lt;…&gt; — для него это своего рода мрачное искусство", — посетовали в статье.Авторы публикации также вспомнили о реакции коллег российского министра на "трудные переговоры" с его участием."Говорят о Лаврове с уважением, пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться", — подытожили в статье.Помимо прочего, журналисты указали, что глава МИД России считается профессионалом, способным четко "донести до ООН посыл Москвы".Сергей Лавров сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Министр выступит с речью 25 сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html
https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html
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в мире, оон, нью-йорк (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, россия
19:39 23.09.2021 (обновлено: 20:44 23.09.2021)
 
Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова

Foreign Policy: западные дипломаты не могут справиться с мастерством Лаврова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова.
По мнению журналистов, именно мастерство министра чаще всего мешало западным оппонентам Москвы продвигать свои интересы на международной арене.
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"Ставить заслоны американской и европейской дипломатии <…> — для него это своего рода мрачное искусство", — посетовали в статье.
Авторы публикации также вспомнили о реакции коллег российского министра на "трудные переговоры" с его участием.
"Говорят о Лаврове с уважением, пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться", — подытожили в статье.
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Помимо прочего, журналисты указали, что глава МИД России считается профессионалом, способным четко "донести до ООН посыл Москвы".
Сергей Лавров сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Министр выступит с речью 25 сентября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреООННью-Йорк (город)МоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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