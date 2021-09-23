https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524418.html

Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова

Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова - РИА Новости, 23.09.2021

Американских журналистов смутило "мрачное искусство" Лаврова

Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:39

2021-09-23T19:39

2021-09-23T20:44

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В США высказались о мрачной дипломатии Лаврова

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американское издание Foreign Policy опубликовало статью о многолетнем дипломатическом опыте главы российского МИД Сергея Лаврова.По мнению журналистов, именно мастерство министра чаще всего мешало западным оппонентам Москвы продвигать свои интересы на международной арене."Ставить заслоны американской и европейской дипломатии <…> — для него это своего рода мрачное искусство", — посетовали в статье.Авторы публикации также вспомнили о реакции коллег российского министра на "трудные переговоры" с его участием."Говорят о Лаврове с уважением, пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться", — подытожили в статье.Помимо прочего, журналисты указали, что глава МИД России считается профессионалом, способным четко "донести до ООН посыл Москвы".Сергей Лавров сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Министр выступит с речью 25 сентября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751391559.html

https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html

https://rsport.ria.ru/20210908/emelyanenko-1749247440.html

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