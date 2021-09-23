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Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова - РИА Новости, 23.09.2021
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:36
2021-09-23T21:22
в мире
оон
жозеп боррель
тосимицу мотэги
россия
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ООН (Нью-Йорк), 23 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени.Представитель ЕС пришел к российской делегации, хотя его встреча стояла в графике после переговоров министра с японским коллегой Тосимицу Мотэги.Боррель поздоровался с Лавровым и собирался пройти в комнату для переговоров. Дипломаты из Токио в это время стояли у него за спиной.Высокому представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время. Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись, после чего в комнату для переговоров проследовал японский министр.
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в мире, оон, жозеп боррель, тосимицу мотэги, россия
19:36 23.09.2021 (обновлено: 21:22 23.09.2021)
 
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова

Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром Мотэги

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН (Нью-Йорк), 23 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени.
Представитель ЕС пришел к российской делегации, хотя его встреча стояла в графике после переговоров министра с японским коллегой Тосимицу Мотэги.
Боррель поздоровался с Лавровым и собирался пройти в комнату для переговоров. Дипломаты из Токио в это время стояли у него за спиной.
Высокому представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время. Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись, после чего в комнату для переговоров проследовал японский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе во время встречи на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 17:29
Лавров передал президенту Боливии привет от Путина
 
В миреООНЖозеп БоррельТосимицу МотэгиРоссия
 
 
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