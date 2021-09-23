https://ria.ru/20210923/lavrov-1751524041.html

Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова

Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова - РИА Новости, 23.09.2021

Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:36

2021-09-23T19:36

2021-09-23T21:22

в мире

оон

жозеп боррель

тосимицу мотэги

россия

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ООН (Нью-Йорк), 23 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени.Представитель ЕС пришел к российской делегации, хотя его встреча стояла в графике после переговоров министра с японским коллегой Тосимицу Мотэги.Боррель поздоровался с Лавровым и собирался пройти в комнату для переговоров. Дипломаты из Токио в это время стояли у него за спиной.Высокому представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время. Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись, после чего в комнату для переговоров проследовал японский министр.

https://ria.ru/20210923/privet-1751502669.html

россия

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в мире, оон, жозеп боррель, тосимицу мотэги, россия