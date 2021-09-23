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Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова - РИА Новости, 23.09.2021
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:36
2021-09-23T19:36
2021-09-23T21:22
в мире
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ООН (Нью-Йорк), 23 сен — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался поговорить с руководителем МИД России Сергеем Лавровым раньше согласованного времени.Представитель ЕС пришел к российской делегации, хотя его встреча стояла в графике после переговоров министра с японским коллегой Тосимицу Мотэги.Боррель поздоровался с Лавровым и собирался пройти в комнату для переговоров. Дипломаты из Токио в это время стояли у него за спиной.Высокому представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время. Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись, после чего в комнату для переговоров проследовал японский министр.
https://ria.ru/20210923/privet-1751502669.html
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в мире, оон, жозеп боррель, тосимицу мотэги, россия
19:36 23.09.2021 (обновлено: 21:22 23.09.2021)
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова
Боррель перепутал график и чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром Мотэги