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Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек - РИА Новости, 23.09.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,49 копейки - до 85,204 рубля, курс доллара - на 15,61 копейки, до 72,7245 рубля,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T13:29
2021-09-23T13:29
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,49 копейки - до 85,204 рубля, курс доллара - на 15,61 копейки, до 72,7245 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 21,4 копейки, составив 78,3403 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
13:29 23.09.2021
 
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек

ЦБ: официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек — до 85,2 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 28,49 копейки - до 85,204 рубля, курс доллара - на 15,61 копейки, до 72,7245 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 21,4 копейки, составив 78,3403 рубля.
 
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