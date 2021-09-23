https://ria.ru/20210923/kurer-1751487673.html

В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской

В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской - РИА Новости, 23.09.2021

В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской

Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок, рассказала РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:30

2021-09-23T16:30

2021-09-23T18:30

происшествия

москва

ясенево

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, в одном из Telegram-каналов ранее была размещена информация о том, что утром 23 сентября на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой курьер на велосипеде не справился с управлением и наехал на женщину с коляской."В результате чего коляска перевернулась, и ребенок получил ссадины... организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.Иванова добавила, что ребенок 2019 года рождения сейчас находится в больнице, где ему проводят диагностику.Как отмечает столичное надзорное ведомство в своем Telegram-канале, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента с малолетним на юге столицы.

https://ria.ru/20210922/taksi-1751223789.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент наезда курьера на женщину с ребенком в Москве Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок. 2021-09-23T16:30 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ясенево, россия