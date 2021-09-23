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В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской
В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской - РИА Новости, 23.09.2021
В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской
Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок, рассказала РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:30
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происшествия
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ясенево
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, в одном из Telegram-каналов ранее была размещена информация о том, что утром 23 сентября на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой курьер на велосипеде не справился с управлением и наехал на женщину с коляской."В результате чего коляска перевернулась, и ребенок получил ссадины... организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.Иванова добавила, что ребенок 2019 года рождения сейчас находится в больнице, где ему проводят диагностику.Как отмечает столичное надзорное ведомство в своем Telegram-канале, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента с малолетним на юге столицы.
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Момент наезда курьера на женщину с ребенком в Москве
Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок.
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происшествия, москва, ясенево, россия
16:30 23.09.2021 (обновлено: 18:30 23.09.2021)
 
В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской

В Москве курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, ребенок госпитализирован

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после того, как юге столицы курьер на велосипеде сбил женщину с коляской, в результате чего пострадал ребенок, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, в одном из Telegram-каналов ранее была размещена информация о том, что утром 23 сентября на пересечении улиц Ясеневой и Елецкой курьер на велосипеде не справился с управлением и наехал на женщину с коляской.
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"В результате чего коляска перевернулась, и ребенок получил ссадины... организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.
Иванова добавила, что ребенок 2019 года рождения сейчас находится в больнице, где ему проводят диагностику.
Как отмечает столичное надзорное ведомство в своем Telegram-канале, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента с малолетним на юге столицы.
 
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